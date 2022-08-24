К виртуальному смартфону можно прилепить лого Android, давно исчезнувшую кнопку Home и даже держатель для кружки.

Разработчик Нил Агарвал, известный своими небольшими развлекательными сервисами, смастерил новый сайт, где каждый может пофантазировать на предмет внешнего вида следующего смартфона Apple.

Зайдя на веб-редактор, пользователей встречает iPhone 13 Pro. Смартфон представлен в абсолютно "голом" виде: отсутствуют вырезы, порты, кнопки и камеры.

На один смартфон можно налепить сколько угодно деталей в любых сочетаниях – пока на нем не останется места. Помимо привычных элементов, там есть даже лого Android, давно исчезнувшая кнопка Home, порт HDMI, телескопическая антенна, колесо Pro Wheel и даже держатель для кружки – чем дальше по списку, тем выше градус абсурда.

На выходе сервис предлагает сделать короткий демонстрационный ролик своего детища.

К слову, презентация новых моделей iPhone ожидается 7 сентября, ровно через две недели. Это будет самый ранний анонс айфонов с 2016 года.

По предварительным данным, Apple готовит к анонсу сразу четыре новых айфона: базовый iPhone 14, Pro, Max (заменит iPhone 13 mini) и Pro Max. Известно, что линейка iPhone 14 Pro получит обновление камеры и более быстрый чип.