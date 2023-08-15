iPhone 15 и 15 Plus получат медленный USB-C со скоростью передачи данных на уровне Lightning.

Грядущие айфоны откажутся от разъема Lightning. И если базовые версии также перейдут на USB-C, то наличие более быстрого USB 3.2 – то, что будет выгодно отличать "прошки" от iPhone 15 и 15 Plus.

В сети появились новые фото, на которых показаны разъемы USB-C для разных моделей смартфонов iPhone 15. Из них стало известно, что iPhone 15 и 15 Plus будут использовать версию USB 2.0 со скоростью передачи до 480 Мбит/с, что аналогично актуальному интерфейсу Lightning.

В свою очередь iPhone 15 Pro получат в этом плане значительное улучшение. "Прошки" смогут похвастаться USB 3.2, который предлагает скорость передачи данных до 20 Гбит/сек. Это делает его в 40 раз быстрее базовой версии iPhone 15.

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Отмечается, что такие скорости позволят не только быстро скидывать с айфона файлы больших размеров, но и подключать внешние экраны. Например, вы сможете подключить дисплей и транслировать на него изображение с камеры в реальном времени.

Напомним также, что ранее в сети появилась информация, согласно которой Apple ограничит скорость работы "неродных" зарядок USB-C в новых iPhone. Еврокомиссия уже пригрозила компании запретом на продажу смартфонов в странах ЕС за реализацию подобной идеи.

iPhone 2023 года сильно подорожают, но получат большой апдейт

Все слухи и утечки указывают на то, что Apple поднимет цены на Pro-версии относительно прошлогодних гаджетов на 100-200 долларов. Вероятно, подорожают только премиальные модели, 15 и 15 Plus будут стоить столько же, сколько стоили iPhone 14 и 14 Plus.

Причина – компания переложит на потребителей расходы за апгрейд. Помимо более быстрого USB, "прошки" получат производительный чип A17, рекордно узкую рамку, 2 ТБ памяти, титановый корпус и прочие улучшения.

Apple представит линейку iPhone 15 и другие "яблочные" гаджеты 12-13 сентября. А в октябре пройдет еще один ивент, который будет посвящена новым макам.

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