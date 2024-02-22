Он моментально переключается между операторами для обеспечения более стабильной связи.

Крупнейшие европейские операторы сотовой связи – Deutsche Telekom и Tele2 – создали новый формат SIM-карты. Он называется rSIM или resilient SIM, что дословно переводится как "устойчивая сим-карта".

Главное преимущество rSIM заключается в возможности одновременно использовать сразу два номера разных операторов в одной карте. Сейчас для этого нужен либо телефон с двумя слотами, либо телефон с поддержкой eSIM и слотом под "симку", сообщает портал Android Authority.

Кроме того, rSIM поддерживает технологии искусственного интеллекта, который следит за качеством сети в реальном времени. Если связь пропадет, технология сама переключится на другого оператора без разрыва соединения.

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Как отмечается, rSIM можно использовать для улучшения качества связи и "прокачки" смартфона. Например, "односимочный" телефона можно превратить в "двухсимочный".

Другое применение rSIM – улучшить качество передачи данных между умными-гаджетами, которым для стабильной работы нужно бесперебойное подключение к интернету. Часто так бывает, что интернет в доме пропал, и все чайники, кондиционеры и т. п. "отвязались". В таких случаях их приходится заново синхронизировать. rSIM решает эту проблему за счет продуманной системы переключения между операторами.

Карты формата rSIM уже предлагают такие сотовые операторы как Deutsche Telekom, Tele2, T-Mobile и GSMA. Но обычный пользователь пока купить ее не может – нужно обращаться в салоны для тестирования технологии.

А ранее в 2024 году уже началась эпоха Wi-Fi 7. Новая технология почти в пять раз быстрее Wi-Fi 6, а также стабильнее и надежнее.

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