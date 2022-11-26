Новая флагманская линейка китайской компании одной из первых получит топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

До конца 2022 года ожидается анонс серии смартфонов Xiaomi 13, и в сеть уже утекли почти все подробности о будущих флагманах. Очередной инсайдерский отчет проливает еще больше света на их "начинку" и предположительную цену.

Сперва стоит отметить, что слухи о том, что компания решила "перепрыгнуть" через одну цифру в названии и сразу выпустить Xiaomi 14, не оправдалась. Об этом сообщил лично президент Xiaomi Group China и генеральный менеджер бренда Redmi Лу Вейбинг.

Известно, что в линейку войдут две модели – Xiaomi 13 и 13 Pro. Главной их фишкой станет новый сверхмощный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с трассировкой лучей и поддержкой Wi-Fi 7.

Размер экрана Xiaomi 13 увеличится по сравнению с предыдущим поколением, но незначительно: если в Xiaomi 12 установлен экран диагональю 6,28 дюйма, то Xiaomi 13 получит дисплей диагональю 6,36 дюйма. Pro-модель останется с диагональю 6,73 дюйма.

Фотовозможости также смогут удовлетворить потребности многих – Xiaomi 13 предложит тройную 50-Мп камеру, что представляет собой значительный апгрейд по сравнению с Xiaomi 12 и Xiaomi 12T. В качестве основной задней камеры будет использоваться новый датчик серии Sony IMX8.

Оба смартфона выйдут из коробки с MIUI 14 на базе операционной системы Android 13

В плане дизайна базовый Xiaomi 13 будет похож на последние модели iPhone за счет плоских граней и квадратного блока камер.

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Xiaomi 13 – дата выхода и цена

Многие информаторы и информационные порталы утверждают, что из-за влияния пандемии, дефицита компонентов и других факторов смартфоны окажутся примерно на 15% дороже предшественников. Напомним, Xiaomi 12 стартовал в Европе по цене 799 евро, а Xiaomi 12 Pro – 999 евро.

Две предыдущих линейки Xiaomi вышли в конце декабря – с большой долей вероятности эта традиция продолжится. Как обычно, смартфоны сначала выйдут на китайском рынке, а затем на мировом, то есть в Украине они появятся в январе-феврале.

Напомним, вместе с Xiaomi 13 также выйдет новая прошивка MIUI 14. Ранее в сети появился список смартфонов, которые первыми получат обновление. В нем есть не только флагманы разных поколений, но и бюджетные представители.

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