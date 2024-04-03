Производитель обещает реалистичную цветопередачу для камеры и экрана.

Смартфоны Motorola Edge – это надежная альтернатива iPhone и Galaxy, предлагающая премиальный стиль, ультрабыструю зарядку и многое другое. В ассортименте бренда появилась новая модель Edge 50 Pro, которая получила парочку уникальных фишек.

Производитель говорит, что это первый смартфон на рынке, чей экран и камера получили сертификацию от Pantone. На деле это означает, что устройство способно максимально реалистично передавать цвета и оттенки кожи. Как пишет Android Authority, это особенно важно для портретной съемки.

Характеристики Moto Edge 50 Pro:

Экран: 6,7 дюйма, pOLED, 1,5K, 120 Гц, яркость до 2000 нит, HDR 10+;

Процессор: Snapdragon 7 Gen 3;

Память: 8/12 ГБ оперативной, 256 ГБ пользовательской;

Аккумулятор: 4500 мАч, быстрая зарядка (125 Вт), беспроводная (50 Вт);

Камеры: основная 50 Мп (f/1,4, OIS), широкоугольная 13 Мп (автофокус), телефото 10 Мп (зум 3Х), фронтальная 50 Мп;

Прочее: Android 14, стереодинамики, защита от воды и пыли IP68, ИИ-генератор обоев.

Примечательно, что по сравнению с прошлогодним Moto Edge 40 Pro новинка стала хуже в плане ОЗУ (12 Гбайт вместо 16), а дисплей 120-герцовый, а не 165. Зато Motorola раскошелилась на новый дизайн, камеры и сертификацию Pantone.

Видео дня

Стоимость Moto Edge 50 Pro начинается с $380 за комплектацию 8/256 ГБ. Версия с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ стоит 430 долларов. Пока он доступен в Индии, но позже доберется до Европы.

Ранее популярный бенчмарк AnTuTu составил рейтинг самых мощных смартфонов – запаса производительности у них хватит на много лет. Первые три места занимают устройства Asus, Oppo и iQOO.

А портал Phone Arena сравнил время автономной работы лучших компактных смартфонов. В реалиях 2024 года устройство с 6,1-дюймовым дисплеем уже можно считать компактным, и здесь девайсу Asus просто нет равных.

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