Пользователям Edge, Brave, Opera и других браузеров, работающих на движке Chromium, также советуют обновиться до последней актуальной версии.

Поисковый гигант Google уже в шестой раз за этот год обнаружил критическую уязвимость в своем браузере. В связи с этим пользователям рекомендуется срочно обновить свои Chrome до последней актуальной версии.

Об этом пишет The Verge со ссылкой на отчет компании.

Точные детали о характере уязвимости пока не раскрыты, чтобы не давать хакерам больше способов нанести вред пользователям браузера. Известно лишь, что проблема связана с "Недостаточной проверкой данных" в Mojo, наборе библиотек, используемых Chromium.

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Пользователям Chrome на Windows, Linux и Mac необходимо просто перезапустить браузер, чтобы активировать обновление. Браузер должен обновиться до версии 105.0.5195.102. Вручную найти обновление можно следующим образом:

откройте меню Chrome на панели инструментов, нажав на значок с тремя точками в правом верхнем углу;

выберите "Справка" → "О браузере Google Chrome";

нажмите "Обновить Google Chrome";

перезапустите браузер.

К слову, пользователям Microsoft Edge, Brave, Opera и других браузеров, работающих на движке Chromium, также советуют проверить обновления программы.

Напомним, ранее Apple призвала пользователей срочно обновить свои iPhone и iPad до новых версий ОС. Из-за уязвимости в системе хакеры могут получить "полный контроль" над устройствами.

К слову, уже завтра пройдет первая осенняя презентация Apple, на которой представят линейку iPhone 14. Кроме айфонов, также ожидается анонс новой линейки умных часов и второе поколение AirPods Pro.

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