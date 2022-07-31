Заметка для тех, кто не хочет все время удалять записи вручную.

По умолчанию настольная и версия для смартфонов браузера Chrome сохраняют историю посещенных страниц и поисковые запросы в вашей учетной записи Google. Если вам это не по душе – измените настройки.

К слову, данный процесс сгодится для любого браузера на базе Chromium (Edge, Brave Browser и т.п.).

Перейдите по ссылке на страницу "Отслеживание действий", при необходимости введите пароль своей учетной записи Google.

После в разделе "История приложений и веб-поиска" переключите ползунок на положение "Отключить". И снимите галочки:

"Также сохранять историю Chrome и данные о действиях на сайтах, в приложениях и на устройствах, используемых сервисами Google"

"Сохранять историю голосового управления".

Все, больше браузер не будет запоминать посещаемые вами страницы.

Впрочем, сохраненный журнал по-прежнему останется в вашем аккаунте. Чтобы стереть и его, перейдите на страницу "Мои действия в Google". И выберите "Удалить" → "За все время".

Как альтернатива тем, кто не хочет все время удалять записи вручную, также можно работать в браузере в режиме инкогнито. Однако если хотите обеспечить анонимность в интернете, лучше поискать другие варианты – УНИАН рассказывал в отдельной заметке, почему режимы инкогнито в браузерах по большей мере бесполезны.

Также мы писали, как посмотреть сохраненные пароли в популярных браузерах. Найдите в заметке интересующую вас версию браузера и воспользуйтесь указанной рядом с ней последовательностью кнопок.

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