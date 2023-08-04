Эта функция не только серьезно нагружает аккумулятор, но и увеличивает расход мобильного трафика.

iOS, в отличие от Android, – очень оптимизированная и сбалансированная операционка, но даже она имеет функции, которые могут лишним образом нагружать аккумулятор iPhone. Это особенно заметно, когда вы пользуетесь смартфоном с изношенной батареей.

Одним из таких "пожирателей" является Wi-Fi Assist ("Помощь с Wi-Fi"), который появилась с выходом iOS 9. На это обратил внимание портал LADbible.

На сайте Apple говорится: "Wi-Fi Assist предназначен для автоматического переключения вашего iPhone на сотовые данные, когда ваше соединение Wi-Fi медленное или слабое".

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Это означает, что даже когда вы подключены к беспроводной сети, iPhone может по-прежнему использовать сотовые данные в фоновом режиме. Вдобавок, если пользователь находится в зоне с нестабильным Wi-Fi, телефон может самостоятельно переключаться между Wi-Fi и сотовыми данными. В результате драгоценные проценты заряда уходят в никуда.

Как отключить Wi-Fi Assist

Заходим в настройки, открываем раздел "Мобильные данные". Прокручиваем в самый низ и находим параметр "Помощь Wi-Fi".

Если у вас переключатель находится в активном положении, то поздравляем – ваш iPhone серьезно нагружал аккумулятор без причины. Отключаем эту функцию.

Теперь ваш iPhone больше не будет автоматически переключаться на сотовые данные, когда соединение Wi-Fi слабое. Это не только поможет радикально увеличить автономность, но и предотвратит непредвиденное использование мобильных данных.

К слову, ранее стало известно, что в смартфонах iPhone 15 Apple применит совершенно новую для себя технологию многослойных аккумуляторов. Новая технология позволит увеличить не только емкость аккумуляторов, но также скорость зарядки.

В то же время УНИАН рассказывал, почему не стоит заряжать смартфон до 100% и какой процент заряда считается оптимальным.

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