Таким образом Apple вынуждала пользователей старых айфонов переходить на новые модели. Но не все так очевидно.

После длительного судебного спора продолжительностью в почти 6 лет, Apple запускает выплаты на $500 млн за намеренное замедление старых iPhone, тем самым вынуждая потребителей покупать последние модели.

Судебный иск был подан после того как стало известно, что Apple, начиная с iOS 10, намеренно снижала производительность iPhone для продления "жизни" изношенных аккумуляторов, но не сообщала об этом своим клиентам – не все были согласны с таким решением, сообщает The Mercury News.

В итоге в 2020 году компания согласилась заплатить компенсации в $500 млн владельцам старых iPhone, у которых телефоны начали работать медленнее после запуска новых версий iOS. Мировое соглашение касается владельцев iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus и iPhone SE, которые подали заявку на компенсацию до октября 2020 года.

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Отмечается, что общее число пострадавших составило более 3 миллиона человек. Каждый из них может рассчитывать на получение $65 компенсации.

Когда в iPhone активируется замедление и как отключить его

После дела о замедлении iPhone, Apple начала предоставлять пользователям с изношенным аккумулятором выбор – либо айфон замедляется, но батарея "живет" дольше, либо работает в обычном режиме, как с новой батареей, но на страх и риск пользователя.

На новых айфонах замедление активируется спустя год после выпуска. Посмотреть, не замедляется ли ваш айфон, можно в настройках в разделе "Аккумулятор" → "Состояние аккумулятора". Чтобы отключить ограничение производительности, нажмите на ссылку "Выключить" и подтвердите действие.

К слову, ранее стало известно, что в смартфонах iPhone 15 Apple применит совершенно новую для себя технологию многослойных аккумуляторов. Новая технология позволит увеличить не только емкость аккумуляторов, но также скорость зарядки.

Напомним, Apple представит новые айфоны и другие "яблочные" гаджеты 12-13 сентября. А в октябре пройдет еще один ивент, который будет посвящена новым макам.

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