Идеальным среднебюджетным смартфоном сегодня считается Redmi Note 12 Turbo, который по спецификациям обходит некоторые бюджетные флагманы.

В 2023 году на рынке смартфонов есть модели, которые во многом не уступают флагманам и способные порадовать своих владельцев хорошей камерой и начинкой. Популярный сайт Gizchina выбрал пятерку лучших Android-мартфонов, которые сейчас доступны ниже $300 или 11 000 в грн.

В список попали как свежие новинки, так и выпущенные еще в прошлом году смартфоны, которые не потеряли своей актуальности в 2023-м.

Redmi Note 12 Turbo занял лидерство в нише телефонов среднего класса. Аппарат в своем роде уникальный – это первый мобильник на рынке на почти флагманском чипе Snapdragon 7+ Gen 2. А еще у него тонкие рамки (тоньше, чем у iPhone 14) и доступна версия с 1 ТБ в топе, что является редкостью в среднебюджетном сегменте.

Второе место отдали Vivo T2x, который вышел больше года назад, но до сих пор не потерял своей актуальности. Он может похвастаться 6,58-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц. Также аппарат выделяется аккумулятором большой емкости – 6000 мАч с быстрой зарядкой 44 Вт.

Тройку лидеров замыкает iQOO Z7. Из фишек – быстрая зарядка 120 Вт, дисплей 120 Гц и Android 13 "из коробки".

На четвертом месте расположился Poco X5 Pro с AMOLED-экраном, 108-Мп основной камерой и производительным чипсетом от Qualcomm – все это дешевле 300 долларов. Замыкает пятерку Redmi Note 12, который базируется на Snapdragon 4 Gen 1 и оснащен емким аккумулятором на 5000 мАч при быстрой зарядке 33 Вт.

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Если бюджетный поменьше, Gizchina делился аналогичным топом смартфонов до 6000 грн. В список попали модели от компаний Redmi, Poco, Motorola, OnePlus, а также менее известной широкой публике Doogee.

Что касается "народного" рейтинга, то лучшим Android-смартфоном в 2023 году с точки зрения пользователей является Meizu 20 Pro. Следом идет Huawei P60 Pro, а замыкает топ-3 Vivo X90 Pro+.

А если вам надоели однообразные смартфоны с невыразительным дизайном, есть рейтинг самых красивых смартфонов 2023. Среди них – двухцветный Xiaomi и телефон Vivo, который меняет цвет под солнцем.

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