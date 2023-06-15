В список попали модели от компаний Redmi, Poco, Motorola, OnePlus, а также менее известной широкой публике Doogee.

Если вы находитесь сейчас в поисках бюджетного смартфона, редакция портала Gizchina отобрала пятерку лучших Android-устройств, доступных в настоящее время по цене менее $150 или 6000 тысяч в гривнах.

В список попали модели от компаний Redmi, Poco, Motorola, OnePlus, а также менее известной широкой публике Doogee.

Идеальным "бюджетником" в 2023 году назвали Redmi Note 12, который при цене дешевле $150 может похвастаться AMOLED-экраном с частотой 120 Гц, мощным процессором Snapdragon 685 и тройной камерой 50+8+2 Мп с широкоугольным объективом и макро.

За ним следует Poco M5 на чипе MediaTek Helio G95. У него, в отличие от Redmi Note 12, экран ЖК, а кадровая частота составляет только 90 Гц. Зато у него задняя крышка с текстурой "под кожу" и защита корпуса по классу IP53.

Замыкает тройку супербюджетников Moto G13, который получил свежую версию Android 13 прямо "из коробки". В плане начинки ничего экстраординарного в нем нет, но за свои деньги предлагается основная камера на 50+2+2 Мп и батарея на 5000 мАч с двухдневной атомностью.

На четвертом и пятом месте расположились устройства Doogee и OnePlus. Недавно выпущенный Doogee N50 получил экран 6,5 дюйма, чипсет Unisoc Tiger T606 и основную камеру с разрешением 50 Мп Что касается OnePlus Nord N20 SE, то его фишкой является быстрая зарядка 33 Вт и двойные динамики.

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Если вы в поисках среднебюджетного аппарата, УНИАН делился рейтингом лучших смартфонов-середнячков. Эти устройства обычно предлагают наилучшее соотношение цены и качества, сочетая в себе все необходимые функции и длительную поддержку от производителя. В первую тройку попали модели от Motorola, Nokia, Realme.

Что касается "народного" рейтинга, то лучшим смартфоном 2023 года с точки зрения пользователей является Meizu 20 Pro. Следом идет Huawei P60 Pro, а замыкает топ-3 Vivo X90 Pro+.

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