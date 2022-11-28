Журналисты в своих обзорах пишут, что 160 Мп сенсор Honor 80 Pro сумел вывести детализацию фото на "беспрецедентный уровень".

На прошлой неделе компания Honor анонсировала свежую линейку смартфонов – Honor 80. Она состоит из трех моделей, в том числе и топовой Honor 80 Pro.

Отличительной особенностью "прошки" стала 160 Мп-камера – такой нет пока что ни у одного другого смартфона на рынке. Поэтому неудивительно, что как только новинка попала в руки обзорщикам, они тут же начали делать фото на основную камеру девайса.

Журналисты в своих обзорах пишут, что 160 Мп сенсор Honor 80 Pro сумел вывести детализацию фото на "беспрецедентный уровень". Также отмечается, что с помощью смартфона можно делать великолепные снимки, вне зависимости от того, какой именно это модуль камеры.

Видео дня

Помимо основного 160-мегапиксельного сенсора, Honor 80 Pro получил дополнительный датчик с разрешением 50 Мп, который используется для макросъемки и сверхширокоформатных фото, и вспомогательный 2-Мп модуль. Врезанная в экран фронталка – двойная (50 + 2 Мп).

Подробней о Honor 80 Pro

Топовая модель получила изогнутый экран AMOLED с диагональю 6,78 дюйма, разрешением 1,5К (2700 х 1224 пикселя) и кадровой частотой 120 Гц. В основу Honor 80 Pro лег процессор Snapdragon 8+ Gen 1. Аккумулятор – 4800 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт.

Кроме того, Honor 80 Pro – первый смартфон производителя с новейшей оболочкой MagicOS 7.0. Впрочем, то же самое можно сказать и о других представителях линейки.

В Китае линейка Honor 80 поступит в продажу в начале декабря. За начальную версию 80 Pro с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти попросят 490 долларов. Также есть варианты 12/256 ГБ за 530 долларов и 12/512 ГБ за 575 долларов.

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