Пока только в Китае, но вскоре должен появиться и на международном рынке.

Компания Honor представила свой новый смартфон – Honor X40. Несмотря на то, что новинка находится в среднем ценовом сегменте, она может похвастаться флагманским экраном с закруглениями по краям.

Устройство, помимо всего прочего, получило оригинально оформленный блок камер сзади в духе флагманских Huawei Mate 40, передает GSMArena.

За производительность здесь отвечает процессор Snapdragon 695 с графикой Adreno 619, 6/8/12 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной памяти. Батарея на 5100 мАч поддерживает зарядку мощностью 40 Вт. Экран характеризуется 6,67-дюймовой OLED-матрицей с разрешением 2400 х 1080 пикселей и кадровой частотой 120 Гц.

Видео дня

Что касается фотовозможностей, на задней части установлены два объектива (50 и 2 Мп) и вспышка, а в центре круга красуется надпись MATRIX. Селфи-камера на 8 Мп с диафрагмой f/2.0. Сканер отпечатков пальцев встроен под экран.

Из других особенностей – поддержка NFC для бесконтактной оплаты и технологии расширения оперативной памяти. По части коммуникаций – 5G, Wi-Fi ac и Bluetooth 5.1 LE.

Цена за Honor X40 стартует от 1499 юаней (~7800 грн). Топовая модель 12+256 ГБ обойдется в 2299 юаней (~12 100 грн). Пока только в Китае, но вскоре смартфон должен появиться и на международном рынке.

Напомним, сегодня по всему миру начались продажи iPhone 14, 14 Pro и 14 Pro Max. Как пишут в своих обзорах западные профильные издания, младшие модели линейки снабдили съемной задней панелью – это заметно упростит их ремонт.

Вас также могут заинтересовать новости: