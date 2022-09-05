Сразу в двух ценовых категориях первое место заняли модели Redmi.

Вслед за рейтингом самых производительных Android-устройств специалисты бенчмарка AnTuTu представили очередной ежемесячный рейтинг лучших смартфонов с точки зрения "цена-качество".

Традиционно, рейтинг составлен в пяти ценовых категориях: $0-300 долларов, $300-450, $450-600, $600-750 и $750+. Сразу в двух ценовых категориях первое место заняли модели Redmi.

Лучшие среди бюджетных – Redmi Note 11T Pro и Redmi Note 10 Pro

Здесь все без изменений, как и месяцем ранее. В самой бюджетной категории лидером стал Redmi Note 11T Pro с 6.6-дюймовым экраном, чипсетом MediaTek Dimensity 8100 и батареей емкостью 4400 мАч с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт.

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Второе и третье место разделили прошлая модель Redmi Note 10 Pro и Vivo T2x, который может похвастаться внушительным аккумулятором на 6000 мАч.

Лидером категории до $450 стал геймерский Redmi K50 Gaming Edition, который по-прежнему не добрался до нашего рынка. Он получил 6.67-дюймовую OLED-матрицу с частотой 120 Гц и топовый процессор Snapdragon 8 Gen 1.

Ступенью ниже разместился Motorola Edge X30. Третье место досталось OnePlus Ace Racing Edition в дизайне флагманского OnePlus 10 Pro.

Лучшие "середнячки" – Lenovo Legion Y90 и Black Shark 5 Pro

Среди смартфонов стоимостью до $600 первое место отдали Lenovo Legion Y70 с дисплеем 144 Гц и Snapdragon 8+ Gen 1. Устройство также оснащено аккумулятором ёмкостью 5100 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 68 Вт.

Второе и третье место разделили Black Shark 5 Pro и Iqoo 10 соответственно.

Телефоны, стоящие подороже, – от $600 до $750, – возглавил базовый Xiaomi 12S с 6.28-дюймовым экраном, процессором Snapdragon 8+ Gen 1 и набором камер 50+13+5 Мп с шириком и макро.

На втором месте находится Motorola Moto X30 Pro, а на третьем – Iqoo 9 Pro.

Лучший из лучших – Red Magic 7S

Среди самых дорогих смартфонов с ценой выше $750 лидирует геймерский Red Magic 7S, который получил самую топовую на сегодняшний день начинку.

Ступенью ниже разместился Asus Rog Phone 6. Третье место досталось Vivo X80 Pro.

Напомним, ранее обозреватели техпортала T3 отобрали ТОП-6 лучших бюджетных умных часов 2022 года, стоимость которых не превышает $200 или 7.5 тыс. грн.

В то же время редакция The Verge выбрала 8 лучших игровых ноутбуков 2022 года. В список вошли модели Asus, MSI, Razer и Lenovo.

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