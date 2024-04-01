Сегодня последний день работы Google Podcasts, который с момента запуска был загружен более чем на 500 млн устройств.

Компания Google известна, в числе прочего, тем, что регулярно закрывает свои сервисы. На этот раз "кладбище" закрытых проектов пополнил Google Podcasts, который прекратит свое существование уже со 2 апреля.

"Google Подкасты" – популярный сервис, который предлагает пользователям возможность бесплатно слушать обширную библиотеку подкастов. За более 5 лет с момента запуска на Android приложение скачали более 500 млн раз по всему миру, сообщает GizmoChina.

Теперь, когда "Подкасты" закрываются, компания предлагает всем фанатам подкастов перейти на YouTube Music. По мнению Google, это должно создать "лучшее место" для слушателей и создателей контента. У YouTube Music есть развитые алгоритмы подбора рекомендаций и он постоянно обновляется, но сервис требует подписки.

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Как перейти с Google Podcasts на YouTube Music

Экспорт из Google Podcasts: откройте приложение "Подкасты" и нажмите "Экспорт подписок", а затем "Экспорт в разделе "Экспорт в YouTube Music";

Импорт в YouTube Music: откройте приложение YouTube Music, выберите "Перенести", "Продолжить" и, наконец, "Перейти в библиотеку" после завершения переноса.

Если зайти в "Подкасты" после 2 апреля, вместо рабочего сервиса юзеры получат баннер на весь экран с рекомендацией перейти на YouTube Music. К слову, в 2020 году компания аналогичным методом перегоняла пользователей с Google Play Music в YouTube Music.

Напомним, в феврале 2024 Google отключила функцию просмотра сайтов из кэша. Она не только позволяла получать доступ к материалам, которые были удалены или изменены, но и была полезна во время временных сбоев.

А этим летом в Google Chrome исчезнет возможность блокировать рекламу – это коснется и других веб-браузеров на движке Chromium. И, судя по всему, единственной альтернативой будет переход на Firefox, где расширения-блокировщики работают в штатном режиме.

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