Будущие флагманские смартфоны Xiaomi, которые выйдут на международном рынка, будут оснащены искусственным интеллектом Gemini от Google. В то же время версии для Китая получат MiLM, собственную языковую модель Xiaomi.
Первым смартфоном в рамках партнерства с Google станет Xiaomi 15, который, как ожидается, будет представлен уже в октябре. Он также первым получит чип Snapdragon 8 Gen 4 и защиту IP69.
Подробности реализации нейросети Gemini пока остаются неизвестными, но не исключено, что владельцам Xiaomi будет доступен не весь набор функционала ИИ. Google, скорее всего, оставив какие-то фишки эксклюзивными на своих устройствах Pixel.
Аналитики считают, что внедрение искусственного интеллекта положительно скажется на продажах смартфонов Xiaomi. По данным Counterpoint Research, китайский бренд стал третьим по величине производителем смартфонов в мире во втором квартале 2024 года, заняв 14% рынка, уступив лишь Samsung и Apple.
Как известно, для работы ИИ Apple потребуются иметь хотя бы iPhone 15 Pro, а крупный апгрейд Siri вместе с интеграцией ChatGPT состоится лишь весной 2025 года. Samsung, наоборот, прокачала ИИ-функциями флагманы прошлых лет и даже среднебюжетные модели.
Ранее сообщалось, что будущие смартфоны Xiaomi также будут выделяться большими аккумуляторами и возможностью быстрой зарядки. В частности, одна из моделей будет оснащена аккумулятором емкостью 7500 мАч и быстрой зарядкой мощностью 100 Вт.
В октябре вместе с Xiaomi 15 ожидается релиз. HyperOS 2.0. В интернете уже появились списки функций и телефонов как основной торговой маркой, так и под брендами Redmi и Poco, которые можно будет обновить.