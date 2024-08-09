Предполагается, что подписка на самые продвинутые функции Apple Intelligence будет стоить от $10 до $20 в месяц.

Компания Apple планирует взимать с владельцев iPhone от 10 до 20 долларов ежемесячно за доступ к функциям искусственного интеллекта Apple Intelligence.

За счет этого, как пишет CNBC со ссылкой на аналитиков Counterpoint Research, яблочная компания сможет стимулировать рост своего прибыльного сервисного бизнеса. При этом ожидается, что ряд функций будет бесплатным на старте.

Пока неизвестно, как именно поступит Apple: разработчики могут предложить новым пользователям бесплатный доступ к нейросетям, а по истечении определенного времени ввести платную подписку, схожую с iCloud+. Либо предоставить всем бесплатные функции, но просить добавки за премиум, как, например, OpenAI.

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Анонсированный в июне 2024 года пакет Apple Intelligence предоставляет доступ к нейросетям и ИИ-функциям, которые построены на базе алгоритмов ChatGPT от OpenAI, Google Gemini и других. На данный момент некоторые функции ИИ доступны разработчикам, тестирующим бета-версию iOS 18.

Bloomberg пишет, что Apple делает большую ставку на ИИ. В компании уверены, что это та область, которая вдохнет новую жизнь в их устройства и заодно поднимет доходы. Таким образом, фокус бизнеса Apple сместится от аппаратных фишек к программным: внедрение подписок и предоставление новых ИИ-функций только на последних моделях iPhone.

Ранее сообщалось, что Apple отложила внедрение ИИ на октябрь, а крупный апгрейд для Siri вместе с интеграцией ChatGPT состоится лишь весной 2025 года. Однако для их работы все равно потребуются хотя бы iPhone 15 Pro. Apple объяснила это тем, что более старые айфоны "слишком слабые".

К слову, на смартфонах Samsung функции ИИ доступны даже на флагманах 2020 года, пусть и в несколько урезанном виде. Они будут предоставляться бесплатно до конца 2025-го, после чего Samsung тоже намерена ввести ИИ-подписку.

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