Xiaomi показала наиболее впечатляющий рост в годовом исчислении, но лидером все равно остается компания Samsung.

Мировые продажи смартфонов выросли на 6% в годовом исчислении во втором квартале 2024 года, установив самые высокие темпы роста в годовом исчислении за три года. Об этом свидетельствуют данные отчета Counterpoint Research.

Возможная причина – внедрение искусственного интеллекта побуждает людей обновлять свои телефоны. Эксперты Counterpoint ожидают, что к концу 2024 девайсы с поддержкой ИИ будут составлять 11% от общего рынка смартфона.

Согласно результатам, самым продаваемым брендом смартфонов в мире остается компания Samsung, занимая 20% на рынке (рост на 5%). Далее идет американская корпорация Apple с долей 16% (-1% в годовом исчислении). Xiaomi замыкает топ-3 мировых производителей смартфонов (рост на 22%), за ней идут Vivo (8%) и Oppo (8%).

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Вместе с тем анализ Counterpoint показал, что совокупная доля пяти крупнейших брендов снизилась по сравнению с прошлым годом, главным образом из-за давления со стороны таких брендов, как Huawei и Honor. С другой стороны, доля десяти ведущих брендов приближается к 90%.

Если в планах Apple ничего не изменится, серия iPhone 16 будет представлена в сентябре – секретов больше не осталось. Тогда же выйдет iOS 18, которую называют одним из самих значимых и крупных обновлений в истории Apple.

Вслед за iPhone, в октябре 2024 года, выйдет серия Xiaomi 15. Известно, что они первыми на рынке получат чипсет Snapdragon 8 Gen 4 и защиту IP69. А отличительной особенностью Pro-модели будет улучшенная тройная камера на 50 Мп.

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