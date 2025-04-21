Первая операция по его установке запланирована на конец 2025 года.

Илон Маск подтвердил, что его компания Neuralink разрабатывает технологию, способную вернуть зрение полностью незрячим людям. Более того, она может превзойти возможности обычного человеческого глаза.

Инновация основана на прямом подключении к зрительной коре мозга, в обход поврежденных глаз и зрительных нервов. На первых этапах качество картинки будет напоминать первые поколения компьютерной графики, но в итоге технология дойдет до сверхчеловеческого уровня, написал Маск в твиттере.

Эта разработка рассматривается как следующий шаг в развитии платформы Neuralink, которая уже продемонстрировала способность передавать сигналы между мозгом и компьютером. Компания Маска уже успешно вживляет чипы, которые позволяют парализованным людям управлять электроникой силой мысли.

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О разработке зрительных нейрочипов Blindsight впервые стало известно в марте 2024-го. Тогда Маск рассказывал, что уже есть положительные результаты тестов и ученым удалось восстановить зрение обезьяне. В сентябре того же тогда Минздрав США присвоил Blindsight статус "революционного устройства" и разрешил тестирование на людях.

Недавно Neuralink объявила о готовности провести первую операцию по имплантации своего нового мозгового чипа Blindsight до конца 2025 года. Проект может стать настоящим прорывом не только в неврологии и офтальмологии, но и во всей сфере биотехнологий.

В будущем Маск планирует вживить мозговой чип и себе: в перспективе он позволит не только управлять электроникой, но и возвращать подвижность конечностям, бороться с депрессиями, и даже заставить мозг работать эффективнее.

В свою очередь Илон Маск прогнозирует, что к концу 2025 года ИИ станет умнее любого человека. А вероятность того, что ИИ превзойдет интеллект всех людей, вместе взятых, к 2030 году составляет 100%.

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