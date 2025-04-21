Илон Маск подтвердил, что его компания Neuralink разрабатывает технологию, способную вернуть зрение полностью незрячим людям. Более того, она может превзойти возможности обычного человеческого глаза.
Инновация основана на прямом подключении к зрительной коре мозга, в обход поврежденных глаз и зрительных нервов. На первых этапах качество картинки будет напоминать первые поколения компьютерной графики, но в итоге технология дойдет до сверхчеловеческого уровня, написал Маск в твиттере.
Эта разработка рассматривается как следующий шаг в развитии платформы Neuralink, которая уже продемонстрировала способность передавать сигналы между мозгом и компьютером. Компания Маска уже успешно вживляет чипы, которые позволяют парализованным людям управлять электроникой силой мысли.
О разработке зрительных нейрочипов Blindsight впервые стало известно в марте 2024-го. Тогда Маск рассказывал, что уже есть положительные результаты тестов и ученым удалось восстановить зрение обезьяне. В сентябре того же тогда Минздрав США присвоил Blindsight статус "революционного устройства" и разрешил тестирование на людях.
Недавно Neuralink объявила о готовности провести первую операцию по имплантации своего нового мозгового чипа Blindsight до конца 2025 года. Проект может стать настоящим прорывом не только в неврологии и офтальмологии, но и во всей сфере биотехнологий.
В будущем Маск планирует вживить мозговой чип и себе: в перспективе он позволит не только управлять электроникой, но и возвращать подвижность конечностям, бороться с депрессиями, и даже заставить мозг работать эффективнее.
В свою очередь Илон Маск прогнозирует, что к концу 2025 года ИИ станет умнее любого человека. А вероятность того, что ИИ превзойдет интеллект всех людей, вместе взятых, к 2030 году составляет 100%.