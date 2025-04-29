По мнению главы платформы, "время переосмыслить то, как все привыкли работать".

Вот ИИ и начал отбирать работу у людей: Duolingo, самое популярное приложение по изучению языков, перестанет нанимать сотрудников, с чьими задачами справляются нейросети.

Об этом пишет Луис фон Ана, гендиректор Duolingo, в письме, опубликованном на LinkedIn. В письме подчеркивается, что ИИ станет основой всех рабочих процессов, а подрядчики будут постепенно выведены из операционной деятельности.

По мнению главы сервиса, пора переосмыслить то, как все привыкли работать, но совсем от живых сотрудников отказываться не будут – вместо рутинных дел они "сосредоточиться на творческой работе и реальных проблемах".

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"ИИ – это не просто способ повысить эффективность. Он помогает нам лучше реализовать нашу миссию. Чтобы качественно обучать, необходимо создавать огромное количество контента. Одним из лучших наших недавних решений стало внедрение ИИ вместо медленного ручного процесса. Без ИИ на масштабирование контента ушли бы десятилетия", – Луис фон Ана.

ИИ позволяет компании разрабатывать ранее невозможные функции. Одним из ключевых проектов стало внедрение функции видеозвонков (Video Call), которая позволяет обучать пользователей на уровне профессиональных репетиторов. Это значительно расширяет потенциал дистанционного образования и существенно повышает качество онлайн-обучения.

Duolingo следует общемировому технологическому тренду. Ранее аналогичное письмо сотрудникам направил глава Shopify, в котором потребовал от команд обосновывать невозможность выполнения задач с помощью ИИ перед подачей запроса на расширение штата.

Ранее в Microsoft спрогнозировали будущее с ИИ. В будущем каждый человек сможет стать "боссом" – все благодаря ИИ-агентам.

Меж тем Маск прогнозирует, что к концу 2025 года ИИ станет умнее любого человека. А вероятность того, что ИИ превзойдет интеллект всех людей, вместе взятых, к 2030 году составляет 100%.

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