Это установили исследователи из Цюрихского университета в рамках тайного четырехмесячного эксперимента на одном из форумов Reddit.

Искусственный интеллект меняет мнение пользователей эффективнее, чем люди. Это установили исследователи из Цюрихского университета в рамках тайного четырехмесячного эксперимента на одном из форумов Reddit.

Ученые подселили 13 ИИ-ботов на сабреддит r/changemyview. Это площадка, где один человек делится своим твердым убеждением, а остальные – пытаются его переубедить. Если у кого-то это получается, то автор публикации дарит этому пользователю дельту (своего рода ачивка), пишет Engadget.

ИИ притворялись живыми участниками, однако это были не просто "боты в маске", а продуманные персонажи с личным бэкграундом: от жертвы изнасилования до противника определенных социальных движений и сотрудника приюта для жертв домашнего насилия.

Видео дня

В итоге ИИ-боты с ноября 2024 года написали более 1700 комментариев и получили 124 дельты. Это в шесть раз больше, чем у среднестатического редитера. Дело в том, что боты анализировали пол, возраст, этничность и политические предпочтения собеседника. И строили аргументацию, которая била точно в их ценности и слабые места.

Модераторы сабреддита узнали о том, что участвовали в эксперименте, только после письма от Цюрихского университета, а пользователи – из поста от администрации. Теперь Reddit рассматривает возможность судебного иска и требует от исследователей отозвать публикацию их научной работы.

Недавнее исследование OpenAI выявило, что общение с искусственным интеллектом повышает уровень одиночества. По мере того как разработчики создают все более сложные ИИ-модели, растут опасения по поводу потенциального эмоционального вреда этой технологии.

Меж тем Маск прогнозирует, что к концу 2025 года ИИ станет умнее любого человека. А вероятность того, что ИИ превзойдет интеллект всех людей, вместе взятых, к 2030 году составляет 100%.

Вас также могут заинтересовать новости: