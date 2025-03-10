Ожидалось, что устройство представят этим летом. Теперь дата релиза остается неизвестной.

Apple отложила запуск нового устройства для умного дома в виде HomePod с 7-дюймовым экраном. Причина заключается в том, что гаджет полагается на возможности "поумневшей" Siri, которую в компании отложили ранее.

Об этом пишет обозреватель Bloomberg Марк Гурман. Ранее предполагаюсь, что компания выпустит гаджет до конца лета, однако теперь этого не произойдет, поскольку все силы брошены на разработку усовершенствованной версии Siri.

Об этом устройстве говорят уже давно: он станет своеобразным хабом на манер Amazon Echo Hub, к которому будут подключаться все умные гаджеты в доме. С него можно будет совершать звонки, общаться по видео, заходить в браузер и запускать мультимедийный контент. Внешне такой хаб будет похоже на iPad с сенсорным экраном.

Видео дня

Гурман ранее говорил, что домашний хаб станет "самым значимым релизом Apple в 2025 году", поскольку он представляет собой первый шаг компании к большей роли в умном доме. Когда теперь стоит его ждать – неизвестно.

"Поумневшую" Siri, вероятно, отложили до 2026 года, к релизу iOS 20. Компания говорит, что голосовой ассистент сможет вести диалог с пользователями, "подобно живому человеку", тем самым составив конкуренцию ChatGPT, Gemini Live и другим чат-ботам.

В начале 2025 года Apple представила уже немало новинок: бюджетный смартфон iPhone 16e, MacBook Air на чипсете M4 и сразу парочку iPad. Ожидается, что вторая пачка анонсов случится в июне или даже раньше. Но без "умного" домашнего хаба каких-то значительных релизов не предвидется.

Презентация новых iPhone 17 должна состояться в сентябре. Слухи за полгода до анонса говорят, что это будет самая интересная серия за долгое время. Так, стандартные модели наконец перейдут на 120-герцовые дисплеи, впервые за много лет обновится "фронталка", а 17 Pro станут первыми Айфонами с тремя камерами на 48 Мп.

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