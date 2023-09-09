В список попали модели OnePlus, Samsung, Motorola и Nokia. Есть даже никому не известный гаджет.

Если вы в поисках нового смартфона, но бюджет ограничен, редакторы портала Android Central отобрали пять сбалансированных вариантов, которые можно смело брать – все в пределах 300 долларов или 11 000 в грн.

В список попали модели от OnePlus, Samsung, Motorola, Nokia и менее известной широкой аудитории Blackview. Некоторые из них вышли еще в 2022 году, но до сих пор не потеряли своей актуальности.

OnePlus Nord N30 – практически идеальный бюджетник за $300. Он получил мощный процессор Snapdragon 695, которого хватит для запуска любых игр и приложений, яркий 120-герцовый AMOLED-экран, и 108-мегапиксельный основной сенсор. Также благодаря адаптеру на 50 Вт он довольно быстро заряжается – всего за 40 минут.

– практически идеальный бюджетник за $300. Он получил мощный процессор Snapdragon 695, которого хватит для запуска любых игр и приложений, яркий 120-герцовый AMOLED-экран, и 108-мегапиксельный основной сенсор. Также благодаря адаптеру на 50 Вт он довольно быстро заряжается – всего за 40 минут. Samsung Galaxy A23 – качественная модель хитовой А-серии с квадрокамерой на 50+5+2+2 мегапикселя, оптимальной на сегодняшний день производительностью и длительной поддержкой производителем. Смартфон гарантировано получит еще минимум 2 крупных обновления операционной системы.

– качественная модель хитовой А-серии с квадрокамерой на 50+5+2+2 мегапикселя, оптимальной на сегодняшний день производительностью и длительной поддержкой производителем. Смартфон гарантировано получит еще минимум 2 крупных обновления операционной системы. Moto G Stylus (2023) – как следует из названия, этот бюджетный смартфон поддерживает работу со стилусом. По сути, это единственная альтернатива Samsung Galaxy S23 Ultra на рынке. Плюс, он получил мощную батарейку, которой хватит на 2-3 дня использования.

– как следует из названия, этот бюджетный смартфон поддерживает работу со стилусом. По сути, это единственная альтернатива Samsung Galaxy S23 Ultra на рынке. Плюс, он получил мощную батарейку, которой хватит на 2-3 дня использования. Blackview BV4900 – неубиваемый смартфон для представителей опасных профессий и любителей экстрима. Начинка у девайса довольна скромная, но его можно ронять, бить, топить – ему ничего не будет.

– неубиваемый смартфон для представителей опасных профессий и любителей экстрима. Начинка у девайса довольна скромная, но его можно ронять, бить, топить – ему ничего не будет. Nokia G400 – вечный король автономности со сбалансированными характеристиками и приятным дизайном. При этом G400 получил 6,5-дюймовый IPS-экран с частотой до 120 Гц. По словам обозревателей, этот дисплей – один из лучших, которые можно получить в телефоне стоимостью до 300 долларов.

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Если вы в поисках нового смартфона, убедитесь, что он сможет обновиться до Android 14. УНИАН делился огромным списком, в котором собрано больше сотни моделей смартфонов, которые получат свежую версию Android.

Также УНИАН рассказывал о новом Android-смартфоне, который будет получать обновления 8 лет и легко ремонтируется. Стоит он заметно дороже конкурентных моделей, но после покупки можно не переживать об обновлении смартфона минимум до 2031 года.

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