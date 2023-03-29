Ближайшими конкурентами TikTok являются Instagram, Facebook и WhatsApp.

TikTok, самая популярная соцсеть среди молодежи, возглавила мировой рейтинг мобильных приложений по количеству скачиваний за первый квартал 2023 года. Об этом сказано в аналитическом отчете Data.ai.

Китайский сервис для публикации коротких видео стал единственным приложением в топ-4, не принадлежащим Meta. Несмотря на локальное поражение, компания Марка Цукерберга представляет значительную часть самых популярных приложений этого рейтинга: Instagram, Facebook и WhatsApp.

Остальными участниками топ-10 оказались видеоредактор CapCut, соцсеть Snapchat, мессенджеры Telegram и Facebook Messenger, а также клиент WhatsApp Business и музыкальный сервис Spotify.

Видео дня

В отчете также говорится, что пользователи смартфонов по всему миру потратили рекордные $33,9 млрд на приложения в первом квартале 2023 года. Большая часть этих затрат (65%) пришлась на пользователей смартфонов Apple. Лидирующей с точки зрения доли выручки категорией для iPhone стали игры – там показатель iOS достиг отметки 71%.

В Украине предлагают запретить TikTok

На днях на сайте президента Украины появилась петиция с призывом запретить в стране популярную китайскую социальную сеть TikTok. Автор петиции объясняет свою инициативу тем, что во время войны "много пропаганды идет через видео из TikTok".

Украинцы уже несколько раз поднимали вопрос запрета TikTok. Похожую петицию обнародовали в прошлом месяце. Но тогда ее подписали лишь 990 пользователей, хотя для ее рассмотрения нужно собрать 25 тысяч подписей.

К слову, недавно в Великобритании официально запретили использование популярного китайского приложения TikTok на рабочих телефонах должностных лиц, а шансы на запрет TikTok в США, по мнению экспертов, выросли до 90%.

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