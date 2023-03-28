Возможный запрет TikTok, вероятно, станет хорошей новостью для таких компаний, как Facebook, Snapchat и YouTube, которые наблюдают отток рекламных бюджетов в сторону китайской соцсети.

Инвестицинная компания Wedbush прогнозирует 90% вероятность того, что TikTok будет запрещен в США, если только он не пройдет IPO (процесс первичного размещения акций компании на фондовом рынке, - УНИАН) или не будет выкуплен технологической компанией с мегакапитализацией.

По словам аналитика Wedbush Дэна Айвза, шансы на запрет TikTok в США выросли до 90% после того, как генеральный директор этой соцсети Шоу Зи Чу дал уклончивые показания Конгрессу на прошлой неделе. Об этом пишет Business Insider.

"Вопрос в том, "когда", а не "если" будет запрещен TikTok в США", - сказал Айвз.

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Такой запрет был бы беспрецедентным, но он подчеркивает растущую обеспокоенность тем, что материнская компания TikTok - ByteDance - подчинена китайскому правительству, и в конечном итоге может позволить себе некоторую форму шпионажа за пользовательской базой TikTok, насчитывающей более 150 миллионов американцев.

"Двухпартийный закон... прокладывает путь к запрету, и последней каплей, которая "сломает хребет" TikTok, является решение CFIUS (Комитета по иностранным инвестициям США) с последующим официальным заявлением Белого дома о запрете TikTok", - сказал Айвз.

Тем временем TikTok запустил "Проект Техас", представляющий собой план стоимостью 1,5 миллиарда долларов, согласно которому все данные TikTok будут перемещены на серверы в США, управляемые Oracle.

Как отмечают в Wedbush, любой запрет США на TikTok не будет означать, что его пользователи немедленно потеряют доступ к платформе. Вместо этого запрет может предусматривать, что TikTok будет предоставлено окно от трех до шести месяцев, чтобы либо выйти на биржу через IPO, либо продать себя американской компании.

"Хотя цена будет сногсшибательной, стратегическая ценность TikTok и потребительская платформа заинтересуют ряд финансовых и технических стратегических игроков, как только решение о продаже будет объявлено официально", - сказал Айвз.

Среди потенциальных покупателей этой популярной социальной сети могут быть вероятный консорциум игроков в сфере прямых инвестиций, а также технологических гигантов с мега-капитализацией, включая Microsoft, Apple, Oracle, и/или совместные заявки от нескольких технологических компаний в зависимости от структуры и цены сделки.

"IPO и потенциальное отделение также являются возможными итогами, хотя широко обсуждаемый алгоритм остается главным неизвестным, поскольку отделение алгоритма от ByteDance было бы очень сложным процессом, требующим тщательного контроля со стороны регулирующих органов США", - сказал Айвз. Он добавил, что поток судебных исков со стороны ByteDance может задержать любое движение в направлении потенциальной продажи.

Возможный запрет TikTok, вероятно, станет хорошей новостью для компаний, работающих в сфере социальный сетей, включая Facebook, Snapchat и YouTube, которые наблюдают отток рекламных бюджетов в сторону TikTok.

"Для Meta и Цукерберга, а также Snapchat и Google, наблюдение за слушаниями в Конгрессе по TikTok было похоже на поедание попкорна при просмотре хорошего фильма, поскольку нарушение работы TikTok явно принесет пользу Meta и Snapchat, к которым уйдет внимание", - сказал Айвз.

Запрет TikTok в США - что известно

TikTok - это популярное в мире приложение для создания и распространения видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Как сообщал УНИАН, в сентябре 2021 года число ежемесячных активных пользователей TikTok превысило 1 миллиард.

Власти США обеспокоены, что правительство Китая может использовать TikTok для контроля над данными миллионов пользователей. А директор ФБР Кристофер Рэй на Комитете внутренней безопасности Палаты представителей заявлял, что алгоритмы рекомендаций видео в приложении потенциально могут быть "использованы для операций влияния". В компании все обвинения отвергают.

Еще в 2020 году тогдашний президент США Дональд Трамп заявил, что одобрил сделку по приобретению американскими компаниями Oracle и Walmart бизнеса TikTok в США у китайской компании ByteDance. Она должна была быть завершеня до ноября, иначе соцсеть запретили бы в США, однако тогда этого удалось избежать.

В декабре 2022 года Сенат США поддержал запрет использования приложения TikTok на всех государственных телефонах и других устройствах. Авторы этого законопроекта подчеркивали, что TikTok и его материнская компания ByteDance могут делиться информацией о пользователях США с китайскими властями.

В январе этого года стало известно, что TikTok предложили властям США более широкий доступ к своим алгоритмам, чтобы остаться в стране.

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