Запрет не будет касаться личных телефонов должностных лиц.

В Великобритании официально запретили использование популярного китайского приложения TikTok на рабочих телефонах должностных лиц. Запрет коснется министров и государственных служащих.

Как сообщает BBC, министр Кабмина Великобритании Оливер Дауден заявил об этом депутатам в четверг, 16 марта. По его словам, безопасность конфиденциальной правительственной информации должна быть на первом месте.

Этот шаг Дауден назвал "превентивным", но "разумным" после проверки, проведенной Национальным центром кибербезопасности. При этом, запрет на TikTok не будет касаться личных телефонов должностных лиц. Так же она не будет затрагивать общественность.

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Запрет TikTok

В декабре 2022 года Сенат США проголосовал за запрет использования приложения TikTok на правительственных телефонах и других устройствах. Причиной этого стало то, что приложение считают "троянским конем" Китая.

В то же время представители TikTok выступили с предложением реорганизовать деятельность хостинга на территории США, чтобы остаться на американском рынке.

Запретить приложение TikTok предлагали и в Украине. Соответствующая петиция появилась на сайте президента в феврале 2022 года.

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