На сайте электронных петиций к президенту Украины появилось предложение запретить в нашей стране социальную сеть TikTok.
Соответствующую петицию №22/185206-эп зарегистрировала Наталья Карасева. Женщина считает, что в TikTok распространяется много пропаганды.
"Так как сейчас много пропаганды идет через видео из TikTok, предлагаю закрыть его полностью хотя бы на период войны в Украине", — говорится в документе.
На момент написания новости петиция набрала 3 тысячи 858 голосов из необходимых 25 тыс.
Запрет TikTok
Украинцы уже поднимали вопрос запрета TikTok. Похожую петицию 16 февраля 2022 года обнародовал Александр Трачук. Он также писал в документа, что в этой соцсети распространялась дезинформация.
Недавно в Великобритании официально запретили использование популярного китайского приложения TikTok на рабочих телефонах должностных лиц.
А в декабре 2022 года Сенат США проголосовал за запрет использования TikTok на правительственных телефонах и других устройствах.