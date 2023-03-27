Для рассмотрения Зеленским петиция должна набрать более 25 тысяч подписей. Пока их сбор идет очень вяло.

На сайте электронных петиций к президенту Украины появилось предложение запретить в нашей стране социальную сеть TikTok.

Соответствующую петицию №22/185206-эп зарегистрировала Наталья Карасева. Женщина считает, что в TikTok распространяется много пропаганды.

"Так как сейчас много пропаганды идет через видео из TikTok, предлагаю закрыть его полностью хотя бы на период войны в Украине", — говорится в документе.

Видео дня

На момент написания новости петиция набрала 3 тысячи 858 голосов из необходимых 25 тыс.

Запрет TikTok

Украинцы уже поднимали вопрос запрета TikTok. Похожую петицию 16 февраля 2022 года обнародовал Александр Трачук. Он также писал в документа, что в этой соцсети распространялась дезинформация.

Недавно в Великобритании официально запретили использование популярного китайского приложения TikTok на рабочих телефонах должностных лиц.

А в декабре 2022 года Сенат США проголосовал за запрет использования TikTok на правительственных телефонах и других устройствах.

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