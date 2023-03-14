Специалист советует любить себя и свои "изюминки".

Слишком сильная любовь к фильтрам или маскам в соцсетях - опасность для нашей самооценки. Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказала психолог Елена Рыхальская.

"Если девушка постоянно использовала фильтры или маски, она больше не знает, кто она. Она не понимает уникальности, которая у нее есть", — говорит специалист.

И вместо того, чтобы влюблять в себя своими "изюминками" и неповторимостью, которые есть в каждом из нас, мы используем вот такие идеальные заменители. Психолог советует найти свою уникальность и уважать ее.

Иначе после постоянного использования фильтров и масок в сетях вы будете не просто пугаться и не любить себя в зеркале, а еще и не понимать, кто вы на самом деле, в чем ваши достоинства и какая вы личность.

Поэтому Рыхальская советует выписать на бумаге 5-10 своих лучших черт - как во внешности, так и в характере. И держите это в голове, верьте в себя. А еще вспомните своих любимых актеров: неужели их внешность идеальна?

Что это за соцсеть TikTok

TikTok ー китайское соцмедийное приложение для создания и распространения видеофайлов и онлайн-трансляций. Сервис запущен в сентябре 2016 китайской компанией ByteDance. Это самая популярная платформа для коротких видеороликов в Азии, которая распространилась на другие части мира и быстро стала популярной.

Приложение позволяет пользователям создавать музыкальные, танцевальные, комедийные и другие видео продолжительностью до 10 минут. Количество пользователей программы достигло 1 млрд из 170 стран.

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