Прямо сейчас на рынке наблюдается избыток запасов флеш-памяти 3D NAND. Именно они и используются в SSD.

По данным исследовательской компании TrendForce, SSD и другие продукты на флеш-памяти продолжат дешеветь и во втором квартале 2023 года. Это связано с избытком памяти на рынке и слабым спросом на конечные устройства.

По мнению экспертов, речь идет о снижении на 5-10%. При этом отмечается что по итогам первых трех месяцев 2023 года твердотельные накопители для ПК уже успели подешеветь в среднем на 13-18%.

Аналитики считают, что остановить падение цен на флэш-память удастся не раньше четверного квартала 2023-го. И только при условии, если спрос будет стабильным, В противном случае на это потребуется больше времени, что, впрочем, только на руку конечным потребителям.

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В отчете TrendForce говорится, что наибольшее снижение цен произойдет в сегменте накопителей eMMC и UFS для мобильных устройств и в сегменте корпоративных накопителей.

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Valve регулярно проводит опросы среди пользователей Steam. Они касаются информации о "железе", на котором предпочитают играть геймеры.

Несмотря на то, что с доступностью и ценой новых видеокарт сейчас все стало заметно лучше, бюджетна GTX 1650 не собирается сдавать свои позиции – по состоянию на февраль 2023 года она установлена почти в 6% систем. На втором месте идет GTX 1060 (5.11%), сразу за ней – мобильная RTX 3060 (4.61%).

Что касается процессоров, то здесь доминируют шестиядерные модели от Intel с частотой 2,3-2,69 ГГц. Говоря об оперативной памяти, "золотой серединой" считается 16 ГБ ОЗУ. Подключается такая система чаще всего к монитору с разрешением 1920x1080 пикселей – его используют 65% игроков Steam.

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