Она пригодится тем, кто часто "гуглят" неизвестные номера в надежде найти информацию о звонящем.

Компания Google разрабатывает новую полезную функцию для своих телефонов Pixel и ряда других Android-девайсов. Ее суть заключается в поиске неизвестных номеров по нажатию лишь одной кнопки, пишет GSMArena.

Функция называется Lookup, ее уже добавили в бета-версию приложения "Google Телефон". Если нажать на нее в карточке вызова с неизвестного номера, откроется поиск Google с уже забитым номером незнакомого абонента.

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По замыслу Google, эта функция пригодится, если встроенный в "Телефон" определитель не смог распознать абонента. Многие пользователи часто "гуглят" неизвестные номера в надежде найти информацию о звонящем – Lookup упрощает это действие. Правда, кнопка появляется только в истории вызовов, поэтому воспользоваться функцией можно только после завершения вызова.

Аналогичная опция ранее уже появилась на смартфонах Pixel в Японии, поэтому, вероятно, скоро она начнет распространяться на глобальном рынке и других Android-смартфонах, независимо от версии ОС. К слову, в iOS такой функции нет, и она даже не тестируется в свежих бетах.

Большой апдейт для iPhone запланирован на сентябрь. Тогда выйдет iOS 18, которая, по словам инсайдеров, принесет "самое крупное обновление в истории iPhone". Говорят, что в этом апдейте разрешат перемещать иконки на рабочих столах Айфона в любом порядке, без закрепления ряда, а в iOS будет интегрирован чат-бот наподобие ChatGPT.

В свою очередь Android 15 предложит своим пользователям функцию архивации приложений, поддержку обмена сообщения через спутники и эксклюзивную фишку Apple – возможность поделиться аудиопотоком с друзьями. А регулировка яркости дисплея теперь будет сопровождаться тактильной отдачей.

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