Устройство должны представить уже в следующем месяце.

Новый доступный смартфон от Google должны показать в начале мая, а в сети уже раскрыли ключевые характеристики аппарата и даже цену. Ожидается, что Pixel 8a улучшится относительно предшественника почти во всем и точно будет хитом 2024 года.

Гаджет удостоится 6,1-дюймовой панели с разрешением 2400×1080 пикселей, Важно, что дисплей получит поддержку частоты обновления картинки до 120 Гц. Получается, что в этом параметре недорогой телефон Google опережает iPhone 15, экран которого работает в 60 Гц.

Также известно, что Pixel 8a выйдет с чипом Tensor G3, который установлен в более дорогих Pixel 8 и Pixel 8 Pro. Характеристики камер по сравнению с Pixel 7a не изменятся: это главный модуль на 64 Мп и сверхширик на 13 Мп, которые в "слепых" тестах камеры обходит iPhone 15 Pro Max и другие флагманы. Кроме стартовой версии на 128 ГБайт также ожидается модификация с 256 ГБ памяти, а батарея вырастет до 4500 мАч.

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Таким образом, по сравнению с Pixel 7a новинка станет мощнее, у нее будет более высокочастотный дисплей, больше памяти и батареи. Также смартфон наверняка получить 7-летнюю поддержку, как и Pixel 8. То есть актуальным он будет до 2031 года.

Если верить информации источника, Pixel 8a будет запущен в мае. Ожидаемая стоимость смартфона – $500. Столько же стоил Pixel 7a на старте.

А осенью Google обновит свою флагманскую серию. По информации инсайдеров, в этом году нас ждут три разные модели Pixel 9, включая компактный "Пиксель" с телеобъективом и другими фишками флагмана.

Ранее популярный бенчмарк AnTuTu выпустил свежий рейтинг смартфонов в категории "топ за свои деньги". Эти модели в 2024 году предлагают максимум функционала за адекватную цену. В самой дешевой категории первое место занял Redmi K70E, а в самой дорогой – OnePlus 12.

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