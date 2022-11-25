Даже новейшие гаджеты с очень емким аккумулятором могут садиться в считанные часы. Что делать, чтобы телефон быстро не разряжался, читайте в данном материале.

Способность длительное время работать без электропитания ценится в смартфонах на ровне с другими важными функциями. Производители стараются обеспечить максимально долгую автономную работу устройств, но все же параллельно улучшается и функционал, который требует больше заряда.

О том что делать, чтобы телефон быстро не разряжался и работал как можно дольше и пойдет речь в сегодняшней заметке.

Что делать если батарея быстро разряжается

Включите энергосберегающий режим

Звучит очевидно, но энергосберегающий режим лучше всего сэкономит вам заряд. Современные смартфоны достаточно гибкие и адаптивные – они позволяют использовать различные режимы потребления, которые имеют свои ограничения и настройки.

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Тогда как одни достаточно агрессивны и оставляют телефон без развлечений, другие более лояльны и позволяют пользователям гибко их подстраивать под себя. При этом "стандартный" режим энергосбережения не сильно ощущается при использовании, но куда быстрее расходует батарею.

Энергосберегающий режим лишь немного ограничивает яркость дисплея, частоту обработки процессора и замедляет фоновые процессы. Если вы не играете на телефоне в игры, то переключение на энергосбережение будет оптимальным вариантом.

Отключите синхронизацию с учетной записью

Фоновая синхронизация данных с учетной записью и облачным диском сильно расходует заряд батареи. Фактически, вся информация с телефона постоянно перезагружается в "облако", что очень сильно уменьшает автономную работу устройства.

Для отключения этой функции в "Настройках" найдите пункт "Учетные записи" и кликните на "Меню", где есть нужная кнопка отключения синхронизации. Когда "облако" понадобится – функцию всегда можно вернуть.

Отключите push-уведомления

На вопрос почему стала быстро садится батарея на телефоне может ответить переизбыток push-уведомлений. В мобильных операционных системах постоянные проверки на наличие новых уведомлений бістро расходуют заряд.

Для решения этой проблемы необходимо вручную отключить такие всплывающие сообщения для некоторых программ. Это делается при помощи двойного клика по уведомлению, перехода в настройки разрешений и перевод функцию "Разрешить уведомления" в неактивное состояние.

Откажитесь от обновляемых виджетов

Виджеты – визитная карточка Android. Однако их регулярное обновление требует много заряда батареи, а сам процесс может осуществляться в фоновом режиме, о котором пользователи могут даже не знать.

Для решения этой проблемы необходимо установить разрешение на обновление приложений в конкретных интервалах или условиях. Например, есть возможность устанавливать обновления только от беспроводной сети или вечером, когда телефон уже будет иметь доступ к зарядке.

Оптимизируйте геолокацию и ее настройки

Обновление вашей геолокации требует больше всего заряда батареи. Поэтому, на вопрос что отключить в телефоне, чтобы не садилась батарея ответ довольно очевидный – GPS. Полное выключение этой функции позволяет существенно снизить потребление энергии.

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