Xiaomi хвастается рекордно узкими рамками, но умалчивает, что не замеряет толщину металлического обрамления корпуса.

Китайская компания Meizu начала тизерить новую серию смартфонов Meizu 21. Полноценная презентация состоится 15 ноября, а пока опубликовали первый постер, который посвящен рекордно узкой рамке экрана.

На постере показана передняя часть грядущего флагмана Meizu 21 и говорится про узкую нижнюю рамку экрана. Ее толщина заявлена на 1,74 мм. Это должна быть самая тонкая нижняя рамка среди всех телефонов.

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Xiaomi во время презентации флагманов Xiaomi 14 тоже хвалилась суперузкими рамками экрана, а у нижней должна была быть толщина 1,71 мм, что меньше, чем у iPhone 15 Pro. Но позже выяснилось, что Xiaomi замерила лишь отступ самого дисплея без учета металлической окантовки, поэтому в реальности рамки заметно шире. Очевидно, что в Meizu таким образом не упустили возможность подколоть конкурента.

Ожидается, что Meizu 21 и 21 Pro будут работать на базе Snapdragon 8 Gen 3, которая пока используется только в серии Xiaomi 14. Также известно о 50-Мп сенсорах. Особых перемен по части дизайна не ожидается.

В конце марта после долгого затишья Meizu вернулась на рынок смартфонов с тремя новыми флагманами. Фактически, это смесь iPhone 14 Pro и Galaxy S23, но стоит дешевле. А работают они на фирменной оболочке Flyme 10, которая считается одной из самых плавных среди Android.

Презентация новой серии Meizu21 состоится в эту среду, 15 ноября. Также до конца этого месяца ожидается дебют Redmi K70 и OnePlus 11.

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