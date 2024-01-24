Компьютер, название которого сократили до Mac, сыграл ключевую роль в популяризации компьютерной мыши.

В это день, 25 января, ровно 40 лет назад компания Apple представила Macintosh – первый коммерчески успешный компьютер с понятным всем интерфейсом и мышкой.

В то время этот метод компьютерной навигации "укажи и щелкни" по-прежнему был новой концепцией для большинства людей, так как персональные компьютеры обычно имели текстовый интерфейс командной строки, управляемый с помощью клавиатуры. Таким образом, первый Macintosh сыграл ключевую роль в популяризации компьютерной мыши, пишет MacRumors.

Что интересно, изначально его хотели назвать в честь сорта яблок McIntosh, но такой бренд уже был занят производителем аудиотехники, так что написание чуть изменили. Позже название было сокращено: Mac для ПК, iMac для моноблоков и MacBook для ноутбуков.

На момент выхода первый Macintosh продавался за $2495, что сегодня эквивалентно более чем $7000. Основными его "фишками" были процессор с частотой 8 МГц, 128 КБ оперативной памяти, дисковод для дискет и 400 КБ памяти для хранения файлов. В комплект также входили клавиатура и мышь.

В честь юбилея фанаты Apple запустили сайт, на котором собраны сотни фото и видео со всеми существующими Mac.

В ближайшие месяцы у Apple запланирована весенняя презентация, на которой, помимо всего прочего, покажут новые МacBook Air с чипом M3.

Еще у компании в планах бюджетный ноутбук MacBook "для всех". а данный момент самый дешевый Mac стоит $999, а новинка должна быть еще на 20-30% дешевле, то есть дешевле айфона.

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