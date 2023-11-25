Все чаще бюджетные модели обладают отличными экранами, адекватными фотовозможностями и достойной производительностью

Если вы находитесь в поисках бюджетного смартфона, который при этом имеет оптимальное железо и функционал, редакция портала GSMArena подобрала самые сбалансированные варианты для покупки в 2023 году стоимостью до 150 евро или 6000 грн.

Большинство позиций в рейтинге занимают смартфоны Xiaomi, которые принято считать королями бюджетного сегмента. Также нашлось место устройствам от Motorola, Nokia, Realme и Samsung.

Redmi Note 12 4G – идеальный бюджетник из всех доступных. У него есть отличный дисплей, большая автономность, довольно быстрая зарядка и оптимальная производительность. Это единственный телефон в подборке со 120-герцовым AMOLED-экраном.

– идеальный бюджетник из всех доступных. У него есть отличный дисплей, большая автономность, довольно быстрая зарядка и оптимальная производительность. Это единственный телефон в подборке со 120-герцовым AMOLED-экраном. Moto G14 – недооцененный бюджетник надежного бренда с адекватными для своего класса характеристиками. В нем установлен приятный 90-герцовый IPS-дисплей на 6.55 дюйма с разрешением FHD+. При этом нет проблем с производительностью – чипсета Unisoc T616 хватает для запуска любых приложений.

– недооцененный бюджетник надежного бренда с адекватными для своего класса характеристиками. В нем установлен приятный 90-герцовый IPS-дисплей на 6.55 дюйма с разрешением FHD+. При этом нет проблем с производительностью – чипсета Unisoc T616 хватает для запуска любых приложений. Redmi 12C – отличное обновление, если у вас Redmi 9C или старше, обеспечивающий улучшенную производительность благодаря процессору Helio G85. Также улучшили экран и основную камеру, оставив при этом NFC и microSD.

– отличное обновление, если у вас Redmi 9C или старше, обеспечивающий улучшенную производительность благодаря процессору Helio G85. Также улучшили экран и основную камеру, оставив при этом NFC и microSD. Realme C31 – смартфон отличается довольно неплохой для своей ценовой категории тройной камерой с макро и портретной съемкой. А у накопителя здесь современный стандарт UFS 2.2, который в разы быстрее eMMC 5.1 у большинства конкурентов.

– смартфон отличается довольно неплохой для своей ценовой категории тройной камерой с макро и портретной съемкой. А у накопителя здесь современный стандарт UFS 2.2, который в разы быстрее eMMC 5.1 у большинства конкурентов. Samsung Galaxy A04s – самый дешевый смартфон Galaxy на рынке. У него при себе плавный экран на 90 Гц, отличные фото и видео возможности, а также хорошее время автономной работы. Отдельный слот под MicroSD, сканер отпечатков и NFC-модуль тоже на месте.

– самый дешевый смартфон Galaxy на рынке. У него при себе плавный экран на 90 Гц, отличные фото и видео возможности, а также хорошее время автономной работы. Отдельный слот под MicroSD, сканер отпечатков и NFC-модуль тоже на месте. Nokia C32 – лучший бюджетник в плане автономности. На одном заряде он способен проработать до 3 дней, но также есть ряд программных функций на основе ИИ для увеличения автономности. Другая особенностью телефона является защита IP52.

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Если бюджет больше, GSMArena составил аналогичный топ для смартфонов стоимостью до 15 000 грн. Большинство из них в плане мощности "железа" и набора функций не сильно уступают последним Айфонам и флагманским Андроидам.

Если вы в поисках смартфона с упором на фотовозможности, но не готовы выкидывать 1000 долларов за новый Айфон, специалисты портала Android Authority собрали Топ-6 бюджетных камерофона для экономных любителей фото.

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