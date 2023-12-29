Среди них модели от ASUS, Sony и других производителей.

В 2023 году на рынке появилась целая куча интересных смартфонов. Некоторые из них незаслуженно остались без внимания, будь то из-за неудачного времени запуска, малой известности производителя или чего-то еще.

Редакторы портала Android Authority рассказали о смартфонах, выпущенных в этом году, на которые стоит взглянуть более пристально. Среди них модели от ASUS, Sony и других производителей.

Asus Zenfone 10 – Asus остается чуть ли не единственным производителем, кто сегодня выпускает компактные флагманы. При крохотных габаритах этот девайс располагает всем необходимым, но его подвела слабая реклама.

– Asus остается чуть ли не единственным производителем, кто сегодня выпускает компактные флагманы. При крохотных габаритах этот девайс располагает всем необходимым, но его подвела слабая реклама. HONOR Magic 5 Pro – этот смартфон предлагает опыт премиум-класса не хуже, чем у конкурентов, а в тесте камеры и дисплеев DxOMark он опережает почти все топовые гаджеты на Android. Однако отсутствие Google-сервисов все же серьезный минус для многих пользователей. Видео дня

Lenovo ThinkPhone – бизнес-смартфон в стиле легендарных ноутбуков бренда. Одной из его главных фишек стала синхронизация с ноутбуками ThinkPad, но все же продукт получился слишком нишевым.

Motorola Edge Plus – лучший смартфон компании за последние годы, но из-за того, что предыдущие модели получили завышенный ценник, модель этого года прошла мимо пользователей.

– лучший смартфон компании за последние годы, но из-за того, что предыдущие модели получили завышенный ценник, модель этого года прошла мимо пользователей. Nothing Phone (2) – продолжение самого красивого смартфона 2022 года. Но не такое успешное как предшественник: аппарат превратился из середняка в суббфлагман, хотя нововведений не так уж и много, чтобы переплачивать за них.

– продолжение самого красивого смартфона 2022 года. Но не такое успешное как предшественник: аппарат превратился из середняка в суббфлагман, хотя нововведений не так уж и много, чтобы переплачивать за них. Sony Xperia 1 V – как и ASUS, Sony делает смартфоны для определенной группы пользователей. Это флагман предназначен в первую очередь для фотографов, но ценник в 1400 долларов обычных пользователей может оттолкнуть.

Если вы в поисках мощной начинки, AnTuTu делился рейтингом самых производительных смартфонов на сегодняшний день. Лидер рейтинга по мощности обходит iPhone 15 Pro Max почти на 30%, при этом стоит в два раза дешевле.

А iPhone 13 назвали лучшим айфоном по соотношению "цена-качество" в конце 2023 года. У него по-прежнему актуальный дизайн, отличный процессор и крутой аккумулятор.

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