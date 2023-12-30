Здесь есть как премиальные модели от именитых производителей, так и доступные модели для всех.

Наушники – такой же важный гаджет, как и смартфон. И, как и смартфоны, рынок наушников переполнен самыми разными моделями под любой бюджет, поэтому определиться с выбором оптимального девайса порой бывает очень сложно.

Портал GSMArena подвел итоги уходящего года и назвал лучшие беспроводные наушники, которые были выпущены в 2023 году.

Sony WF-1000XM5. Гарнитура обеспечивают феноменальное качество звука, лучшее в своем классе шумоподавление, множество функций и компактные размеры. Цена на флагманские наушники Sony всегда высокая, но в данном случае она оправдана.

Гарнитура обеспечивают феноменальное качество звука, лучшее в своем классе шумоподавление, множество функций и компактные размеры. Цена на флагманские наушники Sony всегда высокая, но в данном случае она оправдана. Sony WF-C700N. Для тех, кто желает сэкономить. Это, возможно, лучшие наушники 2023 года стоимостью до $100. Они легкие, удобные, с хорошим шумодавом и премиальным дизайном.

Для тех, кто желает сэкономить. Это, возможно, лучшие наушники 2023 года стоимостью до $100. Они легкие, удобные, с хорошим шумодавом и премиальным дизайном. Nothing Ear (2) . Самые стильные наушники на рынке, которые обладают при этом кучей флагманских фишек, а стоят при этом совсем недорого.

. Самые стильные наушники на рынке, которые обладают при этом кучей флагманских фишек, а стоят при этом совсем недорого. CMF Buds Pro . Интереснейшая новинка от суббренда Nothing. Это отличный малобюджетный вариант, предлагающий качественный звук, первоклассный шумоподавитель и топовая автономность.

. Интереснейшая новинка от суббренда Nothing. Это отличный малобюджетный вариант, предлагающий качественный звук, первоклассный шумоподавитель и топовая автономность. HUAWEI FreeBuds 5i. Недорогие беспроводные наушники от именитого производителя с отличным звуком и целым набором важнейших функций. Берите, если вам нужна недорогая гарнитура с топовой автономностью.

Недорогие беспроводные наушники от именитого производителя с отличным звуком и целым набором важнейших функций. Берите, если вам нужна недорогая гарнитура с топовой автономностью. Tozo Golden X1 . Этот производитель не является широко известным именем в аудиосфере, но их флагманские наушники приятно удивили превосходным качеством звука, надежным шумоподавлением и превосходным временем автономной работы.

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В 2023 году Apple незначительно обновила свои наушники, добавив разъем для зарядки USB-C в AirPods Pro. Но в следующем году нас ждет заметный апгрейд линейки наушников.

Все гаджеты и аксессуары к ним требуют определенного ухода. Гигиена в этом вопросе занимает не последнее место. В частности, каждый владелец подобной техники должен знать, как почистить наушники от ушной серы.

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