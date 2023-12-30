Наушники – такой же важный гаджет, как и смартфон. И, как и смартфоны, рынок наушников переполнен самыми разными моделями под любой бюджет, поэтому определиться с выбором оптимального девайса порой бывает очень сложно.
Портал GSMArena подвел итоги уходящего года и назвал лучшие беспроводные наушники, которые были выпущены в 2023 году.
- Sony WF-1000XM5. Гарнитура обеспечивают феноменальное качество звука, лучшее в своем классе шумоподавление, множество функций и компактные размеры. Цена на флагманские наушники Sony всегда высокая, но в данном случае она оправдана.
- Sony WF-C700N. Для тех, кто желает сэкономить. Это, возможно, лучшие наушники 2023 года стоимостью до $100. Они легкие, удобные, с хорошим шумодавом и премиальным дизайном.
- Nothing Ear (2). Самые стильные наушники на рынке, которые обладают при этом кучей флагманских фишек, а стоят при этом совсем недорого.
- CMF Buds Pro. Интереснейшая новинка от суббренда Nothing. Это отличный малобюджетный вариант, предлагающий качественный звук, первоклассный шумоподавитель и топовая автономность.
- HUAWEI FreeBuds 5i. Недорогие беспроводные наушники от именитого производителя с отличным звуком и целым набором важнейших функций. Берите, если вам нужна недорогая гарнитура с топовой автономностью.
- Tozo Golden X1. Этот производитель не является широко известным именем в аудиосфере, но их флагманские наушники приятно удивили превосходным качеством звука, надежным шумоподавлением и превосходным временем автономной работы.
В 2023 году Apple незначительно обновила свои наушники, добавив разъем для зарядки USB-C в AirPods Pro. Но в следующем году нас ждет заметный апгрейд линейки наушников.
Все гаджеты и аксессуары к ним требуют определенного ухода. Гигиена в этом вопросе занимает не последнее место. В частности, каждый владелец подобной техники должен знать, как почистить наушники от ушной серы.