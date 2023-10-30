Разбираемся, как почистить беспроводные наушники подручными средствами.

Все гаджеты и аксессуары к ним требуют определенного ухода. Гигиена в этом вопросе занимает не последнее место. В частности, каждый владелец подобной техники должен знать, как почистить наушники от ушной серы.

Как почистить беспроводные наушники от серы

В последние годы этот вид наушников стал намного популярнее их проводных братьев. Однако это же принесло и множество проблем, ведь они плотно контактируют с ухом, а потому легко пачкаются.

Разберем на примере того, как почистить наушники apple, которые завоевали сердца миллионов пользователей. Что растворяет ушную серу в наушниках:

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перекись водорода;

изопропиловый спирт;

хлоргексидин.

Каждое из этих средств обладает антибактериальным свойством, что поможет не только очистить наушники, но и убрать неприятные запахи и бактерии. Перед тем, как почистить наушники перекисью или другим средством, нужно сначала вооружиться ватной палочкой. Зубочистку можно использовать для очистки сеточки - осторожно снимите с нее грязь, но не повредите. Затем мочите ватную палочку и протрите наушники.

Стоит отметить, что перекись хороша не только в том, как почистить наушники аирподс от серы, но и для того, чтобы вернуть аксессуару снежно-белый цвет, ведь пластику свойственно тускнеть и желтеть.

Эти советы пригодятся для понимания того, как почистить вакуумные наушники от серы. Снимите накладки, протрите их влажной тканью и оставьте сохнуть. В это время уберите с наушников грязь зубочисткой и протрите ватной палочкой, смоченной в небольшом количестве спирта или перекиси.

Как почистить проводные наушники от серы

А вот для очистки этих аксессуаров лучше не брать жидкости, которые могут повредить искусственной коже и другим материалам или снять краску. Перед тем, как почистить наушники от серы, протрите провода. Амбюшюры снимите, очистите влажной тряпкой и оставьте высыхать. Ватной палочкой, смоченной в капле антисептика, осторожно протрите мембрану. Используйте минимальное количество средства - оно не должно затечь внутрь.

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