Здесь есть как премиальные модели от известных брендов, так и супердешевые модели для всех.

Как и в случае с рынком смартфонов, сегодняшнее изобилие беспроводных наушников с легкостью может ввести в ступор большинство пользователей. Даже премиум-сегмент уже не ограничивается AirPods Pro, а предлагает разнообразие крутых моделей.

Обозреватели портала TechRadar, подводя итоги года, подобрали сразу 9 топовых TWS-гарнитур, на которые стоит обратить внимание в 2023 году. Некоторые из них вышли еще пару лет назад, но все равно остаются актуальными.

Открывает топ Sony WF-1000XM4 . Их назвали самым оптимальным выбором для большинства. Несмотря на выход еще в 2021 году, они оснащены полным набором топовых фишек, включая активный шумодав и адаптивный режим прозрачности.

. Их назвали самым оптимальным выбором для большинства. Несмотря на выход еще в 2021 году, они оснащены полным набором топовых фишек, включая активный шумодав и адаптивный режим прозрачности. JLab Go Air Pop – лучшие доступные беспроводные наушники. Если вам просто нужна пара беспроводных наушников, которые хорошо работают и отлично звучат, это лучший выбор.

– лучшие доступные беспроводные наушники. Если вам просто нужна пара беспроводных наушников, которые хорошо работают и отлично звучат, это лучший выбор. Technics EAH-AZ80 – лучшие TWS-наушники премиум-класса. Эту премиальную гарнитуру берут за фирменный звук Technics, который не уступает звучанию полноразмерных наушников.

– лучшие TWS-наушники премиум-класса. Эту премиальную гарнитуру берут за фирменный звук Technics, который не уступает звучанию полноразмерных наушников. Sony WF-C700N обозреватели называют лучшими наушниками средней ценовой категории. Они предлагают высокое качество звука и время автономной работы, а шумоподавление здесь лучшее в своем классе за эту цену.

обозреватели называют лучшими наушниками средней ценовой категории. Они предлагают высокое качество звука и время автономной работы, а шумоподавление здесь лучшее в своем классе за эту цену. Закрывают топ-5 AirPods Pro 2 . Они прекрасно работают с продуктами Apple, обеспечивая автоматическое переключение между устройствами, функцию "Find Mу" если они потеряны, пространственный звук Dolby Atmos и многое другое.

Также в рейтинг лучших TWS-наушников вошли EarFun Air Pro 3, Samsung Galaxy Buds 2 Pro, Bose QuietComfort Earbuds 2 и Beats Fit Pro. Среди них есть как дорогие, так и доступные модели с интересным дизайном, целой кучей интересных фишек и отличной автономность.

Видео дня

Ранее авторитетный портал Tom's Hardware составили топ лучших гаджетов 2023 года – от ноутбука до наушников до процессора с видеокартой.

А главный техноблогер MKBHD назвал десятку лучших смартфонов 2023. В целом, это был хороший год для поклонников серии Google Pixel и Apple iPhone.

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