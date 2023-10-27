Наушники выйдут сразу в двух версиях: у той, что подороже, появится функция активного шумоподавления.

В 2023-м Apple незначительно обновила AirPods Pro 2, добавив только разъем для зарядки USB-C. Источники издания Bloomberg рассказали, что в следующем году нас ждет заметный апгрейд линейки наушников.

Необходимость в более существенном апгрейде серии возникла потому что Apple осталась недовольна продажами AirPods 3. Как оказалось, большинство людей предпочитают более дешевые AirPods 2, хотя сегодня найти их на рынке сложнее.

Базовые AirPods, которые дебютируют в 2024 году, выйдут сразу в двух версиях: у той, что подороже, появится функция активного шумоподавления, как у AirPods Pro, и динамик в зарядном кейсе для поиска через приложение "Локатор". Для тех кто хочет сэкономить, выпустят бюджетный вариант без этих функций.

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Кроме того, обновится дизайн с короткой ножкой и зарядным чехлом USB-C. Конструкционно базовые AirPods 4 останутся вкладышами – сменные амбушюры все еще эксклюзив для "прошек". Предварительные цены – 179 долларов за основную модель и 129 долларов за упрощенную.

Позже грядут апдейты AirPods Max и Pro. И если накладные наушники просто получит порт USB-C, то третье поколение AirPods Pro, релиз которого намечен на 2025 год, получит функции обнаружения аварий и инструмент для проверки слуха.

Чего ждать от Apple до конца 2023 года

На 31 октября у компании намечена еще одна осенняя презентация, где нас ждут обновленные компьютеры Mac, в том числе 24-дюймовый iMac, а также 14- и 16-дюймовые MacBook Pro. Ожидается, что некоторые из этих моделей оснастят новым флагманским чипом M3.

Также на ней или отдельно могут показать новые планшеты iPad Air и iPad mini. Правда, ранее инсайдеры говорили, что их точно перенесли на весну 2024 года.

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