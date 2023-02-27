Его дисплей разворачивается из "рулона" по нажатию кнопки или автоматически, например, при просмотре видео.

Motorola привезла на проходящую сейчас выставку MWC23 прототип раздвижного смартфона Rizr. Мы уже видели всевозможные концепты гибких устройств, но все они раздвигались по ширине, увеличивая площадь дисплея. В Moto решили развивать другой формат.

Его главная "фишка" в том, что дисплей разворачивается из "рулона" по нажатию кнопки или автоматически, например, при появлении клавиатуры и просмотре видео.

По данным журналистов Android Authority, побывавших на выставке, устройство оснащено 5-дюймовым POLED-дисплеем с соотношением сторон 15:9, который по нажатию на кнопку выдвигается по высоте и увеличивается до 6,5 дюймов.

В демонстрационном ролике также показано, что пользовательский интерфейс прекрасно адаптируется к текущему состоянию устройства: нажатием кнопки дисплей увеличивается в высоту, что сопровождается синхронной анимацией обоев рабочего стола.

Motorola показала концепт выдвижного смартфона:

Выпускать такой гаджет в Motorola не планируют, но технологию будут тестировать и усовершенствовать, а в будущем применят в новой линейке смартфонов.

К слову, о разработке концепта выдвижного смартфона Motorola под кодовым именем Felix сообщалось еще в мае и тогда инсайдеры говорили, что релиз конечного устройства может случиться в ближайшие пару лет.

Ранее Motorola представила гаджет, который добавляет спутниковую связь на любой смартфон. Устройство поступит в продажу в апреле по цене 99 долларов, правда, придется тратиться и на абонентскую плату.

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