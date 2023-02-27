Motorola привезла на проходящую сейчас выставку MWC23 прототип раздвижного смартфона Rizr. Мы уже видели всевозможные концепты гибких устройств, но все они раздвигались по ширине, увеличивая площадь дисплея. В Moto решили развивать другой формат.
Его главная "фишка" в том, что дисплей разворачивается из "рулона" по нажатию кнопки или автоматически, например, при появлении клавиатуры и просмотре видео.
По данным журналистов Android Authority, побывавших на выставке, устройство оснащено 5-дюймовым POLED-дисплеем с соотношением сторон 15:9, который по нажатию на кнопку выдвигается по высоте и увеличивается до 6,5 дюймов.
В демонстрационном ролике также показано, что пользовательский интерфейс прекрасно адаптируется к текущему состоянию устройства: нажатием кнопки дисплей увеличивается в высоту, что сопровождается синхронной анимацией обоев рабочего стола.
Motorola показала концепт выдвижного смартфона:
Выпускать такой гаджет в Motorola не планируют, но технологию будут тестировать и усовершенствовать, а в будущем применят в новой линейке смартфонов.
К слову, о разработке концепта выдвижного смартфона Motorola под кодовым именем Felix сообщалось еще в мае и тогда инсайдеры говорили, что релиз конечного устройства может случиться в ближайшие пару лет.
Ранее Motorola представила гаджет, который добавляет спутниковую связь на любой смартфон. Устройство поступит в продажу в апреле по цене 99 долларов, правда, придется тратиться и на абонентскую плату.