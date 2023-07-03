Китайская компания Vivo представила свой новый флагман Vivo X90s меньше недели назад и он сразу же занял топ-10 флагманов AnTuTu.

Команда бенчмарка AnTuTu обновила рейтинги самых мощных Android-смартфонов в мире. В июньском рейтинге наблюдается кардинальное изменение – в нем сменился лидер.

Бренд Vivo представил свой новый флагман Vivo X90s в конце июня и он сразу же занял первое место в рейтинге AnTuTu. Это уже вторая модель на основе процессора MediaTek Dimensity 9200+, тогда как все остальные места рейтинга принадлежат аппаратам на Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Второе место с небольшим отрывом занимает iQOO 11 Pro, а третье – более дешевая iQOO 11. Примечательно, что в пятерку рейтинга вернулся Asus ROG 7 Pro, бывший лидером в апреле и вылетевший из топ-10 в мае.

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Также звание самых мощных Android-смартфонов разделили между собой iQOO Neo8 Pro, RedMagic 8 Pro (он же Red Devils 8 Pro), Oppo Find X6 Pro, Xiaomi 13 Ultra, OnePlus 11 и Meizu 20 Pro.

Также AnTuTu обновил список лучших Android-гаджетов субфлагманского уровня. Здесь первое место отдали Redmi Note 12 Turbo, сразу за ним – realme GT Neo5 Se. Обе эти модели возглавляют июньский рейтинг с существенным отрывом от всех остальных.

Vivo X90s – новый рекордсмен по производительности

Как уже упоминалось, в основе смартфона лежит новая однокристальная система MediaTek Dimensity 9200+, которая и стала причиной столь высокой производительности. Она по всем показателям обходит самую актуальную платформу Qualcomm.

Остальные спеки у него тоже на уровне – 6.78-дюймовый AMOLED-экран с кадровой частотой 120 Гц, камеры на 50+12+12 Мп и батарея на 4810 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт. Вдобавок смартфон оснащается корпусом с влагозащитой по стандарту IP64, также есть модуль NFC, Wi-Fi 7 и стереодинамики.

В Китае за Vivo X90s в самой начальной версии просят 3999 юаней (около 20 000 грн). До Украины аппарат вряд ли доберется, но со временем его наверняка можно будет найти на торговых площадках по типу AliExpress.

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