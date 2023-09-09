Эта фишка в первую очередь пригодится обладателям слабых компьютеров и ноутбуков, для которых небольшое увеличение производительности может иметь значение.

На Windows принято ругаться – особенно на ОС нового поколения, которая не в почете у пользователей. Заметно разочарованы обладатели слабых ПК, где папки открываются очень медленно, что зачастую приводит к зависанию "Проводника" или даже всей системы.

Тематический портал Neowin рассказал о новом способе, который позволяет значительно ускорить работу с папками и файлами в "Проводнике" почти в любой версии Windows. Но в первую очередь он актуален для тех, у кого Windows 11.

Причем, это скорее не лайфхак, а баг, который вместо вреда системе ускоряет ее в разы. Чтобы его активировать, нужно:

дважды нажать кнопку "F11", чтобы войти в полноэкранный режим, а затем выйти из него.

готово – теперь "Проводник" станет более "отзывчивым" и быстрым.

Теперь, даже если в папке тысячи или десятки тысяч поддиректорий и файлов, она загрузится моментально, а все миниатюры тут же прорисуются. Функция поиска в "Проводнике" тоже будет работать шустрее.

Самое забавное, что эту функцию случайно обнаружил один из пользователей твиттера. Затем на ее обратили внимание профильные СМИ и подтвердили, что это действительно работает.

Еще один популярный лайфхак по увеличению скорости работы Windows – VBS или "Безопасность на основе виртуализации". Этот инструмент создает безопасную область в оперативной памяти, изолируя ее от остальной ОС. Но из-за использования этой фишки производительность компьютера снижается примерно на 20-25%, поэтому ее рекомендуется отключить.

А меж тем уже в следующем году выйдет Windows 12, в которой акцент будет сделан на искусственном интеллекте и оптимизации аппаратного и программного обеспечения. А в плане дизайна Windows 12 будет еще больше похожа на MacOS.

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