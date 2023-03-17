Ряд экспериментов показал, что в Windows 10 и 11 заложен запас мощности, который можно высвободить, если отключить всего одну опцию.

В "операционках" Windows 10 и 11 нашли одну не самую важную функцию, отключение которой повышает производительность. Этот лайфхак подойдет и владельцам слабых ПК, для которых небольшой прирост производительности может иметь значение.

Как пишет профильное издание Tom's Hardwarе, речь идет о Virtualization-Based Security (VBS) – встроенном компоненте, который использует аппаратную и программную виртуализацию для повышения безопасности Windows.

Специалисты провели ряд экспериментов, которые показали, что из-за использования этой "фичи" производительность компьютера может снижаться аж до 30%. Особенно это заметно при запуске "тяжелых" приложений и игр.

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Отключить VBS очень просто – для этого

Нажмите клавиши Windows + R на клавиатуре, чтобы открылось окно "Выполнить".

В появившемся окне введите cmd после чего нажмите Ctrl + Shift + Enter – таким образом вы запустите командную строку с привилегиями администратора.

В командной строке введите bcdedit /set hypervisorlaunchtype off, затем нажмите Enter и дождитесь, когда система завершит процесс.

Перезагрузите компьютер, чтобы изменения вступили в силу.

Есть и альтернативный путь: найдите через поиск пункт "Изоляция ядра" и нажмите "Открыть". Далее просто выключите "целостность памяти" (если она уже не была у вас выключена) и перезагрузите компьютер.

При этом специалисты подчеркивают, что отключение VBS сопряжено с небольшим риском для безопасности, особенно если пользователь часто скачивает программы из неподтвержденных источников. Но в то же время авторы исследования предлагают пользователям задуматься над данным вариантом, чтобы ускорить работу ПК.

Отметим, что ранее, в октябре 2021 года, аналогичные результаты были получены журналистами PC Gamer – редакция отметила 30-процентное увеличение производительности запускаемых на Windows 11 игр после отключения VBS.

Напомним, в конце февраля Microsoft представила первое в 2023 году обновление для Windows 11. Основная новая фишка – обновленный поисковик Bing со встроенным чат-ботом ChatGPT интегрировали прямо в панель задач. Теперь пользователь может начать чат с ботом, нажав на иконку Bing.

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