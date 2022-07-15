Данный список подтвержден СБУ, Минобороны, МВД и другими госорганами безопасности в совместном заявлении.

Со дня полномасштабного вторжения РФ в Украину война продолжается не только на фронте, но и на информационном и цифровом направлениях. Враг пытается посеять измену и расшатать украинское общество.

На это работает ряд якобы независимых каналов в мессенджере Telegram, работу которых координирует Кремль через свои спецслужбы, рассказывают в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Так, речь идет о "Легетимном", "Сплетнице", "Картеле", "Резиденте", "Наблюдателе", MediaPost, "Женщине с косой" и других телеграмм-каналах, список которых время от времени дополняется. В заявлении также отмечается, что ряд этих каналов для раскрутки заказывает рекламу в украинских пабликах.

Обращаем внимание владельцев и редакторов всех украинских изданий, что поддержка таких ресурсов является пособничеством врагу и будет преследоваться в соответствии с законодательством – предупреждает СБУ.

Сегодня для большинства украинцев одним из главных источников информации стали мессенджеры с их официальными сообществами: Telegram, Viber и другие. У Минцифры заявили, что это влияет на мобильную сеть и объяснили, как разгрузить ее.

Также в Госспецсвязи делились полезной информацией относительно VPN-сервисов. В период войны следует защитить себя и в информационном пространстве, особенно жителям временно захваченных территорий.

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