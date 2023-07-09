Функции увеличения производительности и экономии памяти доступны всем, но по умолчанию они выключены. Скорее настраиваем.

Браузер Google Chrome – самый популярный браузер в мире и Украине. Но это приложение не очень оптимизировано, из-за чего пользователи часто жалуются, что "хром" очень сильно пожирает не только оперативную память, но и заставляет батарейку ноутбука разряжаться быстрее.

В активном режиме Chrome потребляет слишком много оперативной памяти, и это мешает его использованию. По этому показателю браузер даже уделывает Adobe Photoshop – еще одного пожирателя ОЗУ.

Сейчас расскажем, как радикально улучшить свой Google Chrome буквально за одну минуту.

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Как ускорить тормозящий Chrome

Многие наверняка пропустили, но в одном из последних обновлений Google прокачала производительность Chrome, добавив новые настройки. С их помощью можно умерить аппетиты приложения, тем самым упростив работу с браузером.

Во-первых, рекомендуется включить режим "Экономии памяти", который не будет давать программе "пожирать" много оперативной памяти. Если врубить этот режим, то открытые, но неиспользуемые вкладки будут просто висеть в фоне. В Google говорят, с этой функцией Chrome использует до 30% меньше памяти.

Во-вторых, можно активировать "Режим энергосбережения". Он урезает анимацию и плавную прокрутку, а также снижает частоту кадров в видео. Разницы до и после вы как таковой не заметите, зато это положительно скажется на автономности устройства.

Чтобы активировать обе опции, нужно нажать на три точки в правом верхнем углу браузера и выбрать в настройках вкладку "Производительность".

Обе функции, "Режим энергосбережения" и "Экономия памяти", отключены по умолчанию, поэтому скорее настраиваем их.

Ранее УНИАН делился лайфхаком, как ускорить компьютер на 25%, отключив лишь одну функцию – причем не самую важную. Это в первую очередь пригодится обладателям слабых ПК, для которых даже небольшой прирост производительности может иметь значение.

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