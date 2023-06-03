Самым популярным стабильно остается Google Chrome, который, судя по всему, еще очень долго никто не сможет сместить с первой строчки рейтинга.

Аналитики из StarCounter опубликовали свежее исследование самых популярных браузеров в мире. Общая картина не изменилась – Google Chrome остается на первом месте, а Edge, Safari и Opera в роли вечно догоняющих.

В Украине самым популярным стабильно остается Chrome, которым сегодня пользуются более 66% украинцев. Отмечается, что данные собраны со всех платформ: компьютеров и мобильных устройств.

Вторым по популярности является Safari от Apple с гораздо более скромными 19,43%. Замыкает тройку лидеров Opera с долей рынка 4,6%. Менее популярны среди жителей Украины браузеры: Samsung Internet – 2,61%, Firefox – 1,6%, и российский Yandex Browser – 1,04%.

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Если посмотреть данные по браузерам для ПК, то видно, что у Chrome доля 68,57%, на втором месте Opera (20,3%), на третьем – Firefox (3,84%).

На смартфонах лидирует также Chrome (62,84%), а за ним следуют Safari (31%) и Samsung Internet (4,49%).

На планшетах украинцы тоже чаще всего используют Chrome (70%), Safari (22,41%) и стандартный браузер Android (3,36%).

Браузер Google остается самым популярным браузером на всех платформах не только в Украине, но и по всему миру – им по состоянию на май 2023 года пользуется более 62%. Здесь ситуация кардинально не меняется несколько лет.

Интересно, что Microsoft Edge, который находится в мировом топе браузеров в тройке лидеров, в Украине не попал даже в топ-5. Мы, кстати, рассказывали о "фишах" Edge, которые делают его лучше конкурента.

Также мы рассказывали, как в пару кликов улучшить свой Chrome – нужно активировать всего две настройки. Первая освобождает память, делая браузер более шустрым, тогда как вторая позволяет продлить время работы ноутбука без подзарядки.

В свою очередь Opera недавно выпустила самый продвинутый браузер в мире. Там есть встроенный ChatGPT и "умные" вкладки. Уже в этом году он заменит обычную версию Opera для ПК.

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