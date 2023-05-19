Похожую возможность уже предлагает Samsung в программном обеспечении для своих Android-устройств.

На днях Google выпустила вторую тестовую версию ОС Android 14 для разработчиков. Компания не обнародовала официальный список изменений и нововведений, но Android-энтузиаст Мишаал Рахман нашел в ней одну очень интересную функцию для режима разделенного экрана.

По данным разработчика, с помощью новой функции владельцы Android смогут не только одновременно запускать два приложения в режиме разделения экрана, но и сохранять их связь через контекстное меню.

Это означает, что теперь пользователям не придется изначально открывать необходимые приложения, чтобы затем перевести их в режим разделенного экрана – достаточно будет просто запустить сохраненную пару с помощью ярлыка. Новая функция в первую очередь пригодится тем, кто часто запускают одни и те же приложения и работает с ними в режиме многозадачности.

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К слову, похожую возможность уже предлагает Samsung в своих устройствах – свежие версии оболочки OneUI позволяют ОС запоминать до 10 приложений в многооконном режиме. В свою очередь, внедрение этой функции в стоковую ОС Android расширит пользовательские возможности владельцев устройств других брендов.

Сейчас эта функция тестируется в бете Android 14: апдейт доступен для владельцев смартфонов Pixel 4a и новее. Полноценный релиз ожидается осенью – тогда же свои прошивки на новом Android покажут другие бренды.

Android 14: все что известно на данный момент

Актуальная версия Android под номером 13 вышла прошлым летом. В этот раз изменений оказалось не так много – разработчики сделали ставку на конфиденциальность и улучшения дизайна.

Главные нововведения Google приберегла для Android 14. Уже известно, что в ней наконец добавят возможность удалять предустановленные производителями приложения. Также в Android-смартфонах появится спутниковая связь и функция уведомления LED-вспышкой – прямо как на iPhone.

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