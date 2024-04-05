При этом iOS и macOS такой функционал есть уже довольно давно.

В коде бета-версии iPadOS 17.5 обнаружили долгожданную функцию: специальное меню состояния батареи. В нем можно будет узнать состояние аккумулятора планшета, включая максимальную емкость и количество циклов.

Судя по всему, функция будет эксклюзивной для будущих моделей iPad Air и iPad Pro, поскольку ни на одной из существующих моделей iPad раздел "Состояние батареи" не отображается, пишет GizChina. Впрочем, есть вероятность, что это просто баг.

Аналогичное меню с расширенной информацией о состоянии батареи Apple добавила в линейку iPhone 15. В настройках теперь показывается количество выполненных циклов зарядки, дата производства аккумулятора и его первого использования.

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В мае от Apple ждут новых планшетов. В частности, iPad Pro впервые получат OLED-панели вместо LCD, а семейство Air впервые в истории выйдет в двух размерах и получит новую диагональ 12,9 дюйма. Все они могут выйти с версией системы iPadOS 17.5.

А на июнь у Apple запланирована презентация iOS 18. Ожидается, что это будет "самое крупное обновление в истории iPhone". Пока нет конкретных данных, но есть предположение, что в iOS будет интегрирован чат-бот наподобие ChatGPT, а также появится более умная Siri.

Как рассказывал Bloomberg, после отказа от дорогостоящего, но провального проекта по созданию собственного электрокара, Apple изучает направление домашних роботов. Роботы могут стать следующим большим проектом для бизнеса Apple, надеются в компании.

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