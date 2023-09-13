А уже на октябрь у Apple запланирована еще одна презентация, на которой покажут новые компьютеры.

12 сентября прошла долгожданная и традиционная презентация Apple. Как все и ожидали, компания показала новенькие айфоны: все модели получили USB-C, а у флагманов теперь титановый корпус. Также обновили часы и наушники. Рассказываем о всех анонсах в одном обзорном материале.

iPhone 15 и 15 Plus

Базовые модели – по сути прошлогодние 14 и 14 Plus, но c парочкой заметных апгрейдов. Они получили те же экраны на 6,1 и 6,7 дюймов, две камеры, а также плоские рамки для более удобного обхвата. Ну а на передней панели обычных моделей теперь есть Dynamic Island – "челка" официально умерла.

Внутри прошлогодний чипсет A16 Bionic, а в основной камере главный сенсор теперь имеет разрешение 48 мегапикселей. Из других улучшений: пиковая яркость дисплея составляет 2000 нит (в два раза больше, чем в iPhone 14), также увеличили емкость аккумулятора. Стоимость iPhone 15 и 15 Plus начнется с 799 и 899 долларов соответственно.

Важнейший момент – все айфоны линейки iPhone 15 имеют разъем USB-C. Таким образом, Apple отправила Lightning "на пенсию" спустя 10 лет после его появления.

iPhone 15 Pro и 15 Pro Max

Более дорогие iPhone 15 Pro и 15 Pro Max получили корпус из титана – как отмечается, это самые легкие телефоны Apple со времен iPhone XS. Также инженеры уменьшили толщину рамок, размер дисплеев при этом остался тот же – 6,1 и 6,7 дюймов.

Еще в "прошках" появилась настраиваемая кнопка Action, которая пришла на смену переключателю бесшумного режима. На нее можно назначить действия по желанию, например, включить камеру, фонарик, диктофон или переводчик.

Новинки работают на процессоре нового поколения Apple A17 Pro, который не устареет еще очень долго. Основной сенсор здесь тоже 48 Мп, но по сравнению с базовыми айфонами он лучше снимает в темноте. В iPhone 15 Pro есть поддержка 3Х оптического зума, в 15 Pro Max – 5-кратного зума. Еще смартфоны могут снимать пространственное видео для просмотра на гарнитуре Vision Pro.

В США за iPhone 15 Pro попросят 999 долларов, а 15 Pro Max – 1199 долларов. То есть цены по сравнению с прошлым годом не увеличились – хотя инсайдеры обещали повышение. Продажи стартуют 22 сентября.

Новые смарт-часы

Часы не изменились внешне, но обзавелись улучшенным железом и парочкой интересных фишек:

Apple Watch 9: дисплей в два раза ярче (2000 нит) и разряжаются все так же за сутки. Добавили розовый цвет и специальный жест движением пальцев, с помощью которого можно принимать звонки или, например, отключить будильник.

В версию для спортсменов Apple Watch Ultra 2 установили самый яркий в мире экран на 3000 нит. Работают до 72 часов.

Обе модели начнут продаваться в США с 22 сентября вместе с айфонами. Стоимость Apple Watch Series 9 начинается с 399 долларов (около 15 000 грн), а Apple Watch Ultra 2 с $799 – (30 000 грн).

Обновленные AirPods Pro 2 с USB-C

Вместе с новыми iPhone этот аксессуар впервые в истории яблочной компании переходит на новый порт – USB Type-С. Предзаказы уже открыты, в магазинах они появятся 22 сентября, стоимость от 240 долларов.

Стоит отметить, что в плане функционала и дизайна сами наушники практически никак не изменились. Из минорных нововведений: улучшенный звук и улучшенная защита от влаги и пыли.

"Революционный" аксессуар для iPhone 15

На сайте Apple сразу после презентации появился адаптер с USB Type-C на Lightning для владельцев оригинальных проводов.

Обойдется он вам в 29 долларов (1100 грн). За эти деньги можно, например, приобрести комплект из адаптера питания и кабеля от сторонних, но сертифицированных производителей.

Дата релиза iOS 17, iPadOS 17 и watchOS 10

Стабильные версии яблочных операционок выйдут уже в следующий понедельник, 18-го числа.

А меж тем те, кто уже опробовал бету iOS 17, говорят, что по сравнению с 16 новая ОС получила не так много улучшений. Впрочем, несколько интересных фишек все же есть, как например, возможность превратить свой смартфон в смарт-дисплей. Также Apple упростила жизнь тем пользователям, которые постоянно забывают новые пароли.

Напомним, что на октябрь этого года у Apple запланирована еще одна презентация, на которой покажут новые компьютеры на базе однокристальной системы M3. Апгрейд получат модели iMac 24", MacBook Air 13" и MacBook Pro 13. А уже весной 2024 анонсируют новые iPad с OLED-дисплеями.

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